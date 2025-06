Daniëlle van de Donk heeft vlak voor het EK vrouwenvoetbal een onverwachtse transfer gemaakt. De middenvelder verlaat Olympique Lyon voor een terugkeer naar Engeland. Daar wacht haar waarschijnlijk een hereniging met haar kersverse vrouw Ellie Carpenter.

De sterkhouder van de Oranje Leeuwinnen trouwde recent met de Engelse. Samen speelden ze bij Lyon in Frankrijk, maar met het aanstaande vertrek van Carpenter naar Chelsea, was er voor Van de Donk ook minder reden om bij Lyon te blijven. Dus tekende ze vrijdag haar contract al bij een nieuwe, bijzondere club: London City Lionesses, dat ook in de hoofdstad van Engeland speelt, net als Chelsea.

'Voelt als een kleine familie'

Van de Donk, 33 jaar oud, gaat naar de promovendus van de Women's Super League. London City Lionesses is pas in 2019 opgericht en was afgelopen seizoen het eerste onafhankelijke vrouwenteam ooit dat promoveerde naar de hoogste competitie. De Nederlandse topvoetbalster tekent voor twee seizoenen en is de eerste aanwinst van de club. "Het is zo'n fijne omgeving", zegt ze op de website van haar nieuwe club. "Deze club sprak me echt aan, want het voelt als een kleine familie en daar wil ik graag onderdeel van zijn!"

'Geen enkele twijfel'

Eerder maakte ze al furore bij Arsenal in de grote vrouwencompetitie en ze heeft zin daar weer in terug te keren. "Ik hield er van en ik had dus ook geen enkele twijfel om terug te komen. De stadions zijn altijd vol en hopelijk trekken wij nu ook meer en meer fans. Ik heb er erg veel zin en ik beloof dat ik mezelf voor 100 procent zal geven."

EK in Zwitserland

Maar voordat ze voor haar nieuwe club kan spelen, moet ze zich eerst melden bij bondscoach Andries Jonker. Hij rekent op haar tijdens het aanstaande EK in Zwitserland, waar Nederland in een loodzware poule is ingedeeld met Engeland, Frankrijk en Wales. Van de Donk was onderdeel van de Oranje Leeuwinnen die in 2017 al eens Europees kampioen werden, in eigen land.