Robert Maaskant ziet dat Ajax-trainers John Heitinga en Marcel Keizer voor een flinke uitdaging staan, vooral als het gaat om de speelwijze én het overtuigen van de kritische Amsterdamse fans. "Het zijn geen jongens die zomaar even een hosanna-stemming oproepen bij het Ajax-publiek", stelt Maaskant in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine

Heitinga en Keizer krijgen van het bestuur een héél duidelijke boodschap mee: Ajax moet véél attractiever gaan spelen. Dat vindt Maaskant. "Dat kan dit Ajax ook gewoon, dat deden ze afgelopen seizoen met Farioli ook als ze achter stonden. Als je kijkt naar de buitenspelers, spitsen én het middenveld... Ze moeten veel meer terug naar het Cruijffiaanse voetballen. Dat is wat het Ajax-publiek wil zien en zo heeft het bestuur gelukkig ook naar Ajax gekeken", stelt de clubloze trainer in de podcast.

"Het bestuur heeft gewoon gezegd: ja jongens, dit is gewoon simpelweg niet acceptabel", vervolgt Maaskant, die héél gelukkig is dat Francesco Farioli is vertrokken uit Amsterdam. "Met alle mazzel van de wereld zijn ze geen kampioen geworden. Als dat gebeurd was, hadden ze dat afbraakvoetbal behouden en waren mensen dat gaan kopiëren. Dan krijg je steeds meer van dat afbraakvoetbal In Nederland. Dat wil je gewoon niet zien."

Twijfels over Heitinga

De aanstelling van Heitinga wordt niet door iedereen onverdeeld enthousiast ontvangen, ziet Maaskant. "De allergrootste uitdaging wordt het publiek overtuigen, omdat Heitinga net als Keizer op een vervelende manier vertrokken is. Het zijn simpelweg geen jongens die zomaar even een Hosanna-stemming oproepen bij het Ajax-publiek. En dan moet je het maar gaan laten zien. Ik ken John als persoon, dat vind ik echt een geweldige gozer. Maar als trainer, geen idee."

Presentator Rick Kraaijeveld wijst op de indrukwekkende periode van Heitinga als interim bij Ajax, maar Maaskant zet dat direct in perspectief. "Hij won natuurlijk wel zijn eerste zeven wedstrijden met de Ajax vorige keer", oppert Kraaijeveld. Maaskant: "Maar die had jij ook gewonnen, hoor. Dat vind ik altijd zo makkelijk. Ik heb te weinig van hem gezien om hem te kunnen beoordelen als trainer."

Het 'ge-Arne Slot'-effect

Ook de samenwerking met toptrainer Arne Slot komt ter sprake. Maaskant ziet dat Heitinga veel bagage heeft meegekregen, maar waarschuwt voor al te hoge verwachtingen. "Heitinga is wel absoluut met het Ajax-DNA besmet geraakt. Hij heeft met uitstekende coaches gewerkt. Hij heeft overal in de keuken kunnen kijken. Ik hoop alleen niet dat Ajax denkt: ‘hij heeft een jaar met Arne Slot bij Liverpool gewerkt, dus hij zal allemaal wel precies hetzelfde doen en denken’. Dat is nu wel een beetje bezig in de Nederlandse voetballerij, daar moeten we eigenlijk een werkwoord voor maken: ge-Arne Slot", grapt Maaskant.

