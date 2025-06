Ajax is bezig de selectie voor volgend seizoen samen te stellen en heeft daarin een belangrijke slag geslagen. Van twee routiniers liep het contract af en na de verlenging met keeper Remko Pasveer ligt nu ook middenvelder en 'Mister 1-0' Davy Klaassen langer vast in Amsterdam.

Klaassen heeft zijn contract bij Ajax verlengd tot en met 30 juni 2027. De Amsterdamse club maakte de contractverlenging van twee seizoenen van de middenvelder maandag bekend. De voetballer zou in mei al een mondeling akkoord met de club hebben bereikt. In totaal speelde Klaassen 356 wedstrijden voor de club. Daarin was hij goed voor 101 treffers en 52 assists. Hij werd vijf keer kampioen met Ajax.

Jeugdopleiding

Klaassen keerde aan het begin van afgelopen seizoen terug bij de Amsterdammers. De 32-jarige voetballer speelde het seizoen ervoor bij Internazionale, waarmee hij kampioen in Italië werd. Klaassen speelde eerder vanuit de jeugdopleiding tot en met de zomer van 2017 voor de Amsterdammers. Na periodes bij Everton en Werder Bremen keerde hij in 2020 terug in Amsterdam en kwam toen tot en met 2023 uit voor Ajax.

'Enorme drive'

"Het is zeer fijn dat wij Davy langer bij de club kunnen houden", zegt technisch directeur Alex Kroes. "Hij is topfit en met zijn enorme drive kan hij de ploeg op sleeptouw nemen op de momenten dat er net even wat meer gevraagd wordt. Hij heeft een neusje voor de goal en is een echte Ajax-speler met 'gogme'. Davy is met al zijn ervaring een belangrijke schakel binnen deze selectie, ook buiten de lijnen."

Rustige transferperiode

De rest van de transferacties van Ajax zijn nog rustig. Tot nu toe werd er pas één nieuwe speler binnengehaald voor de nieuwe trainer John Heitinga. Liverpool-reservekeeper Vitezslav Jaros versterkt de gelederen en moet komend seizoen eerste keeper worden voor Pasveer.

