Daags voor het sluiten van de winterse transferwindow heeft Ajax toegeslagen door een akkoord op hoofdlijnen te bereiken met Velez Sarsfield over de transfer van de negentienjarige rechtsbuiten Maher Carrizo. De Amsterdammers zullen maximaal tien miljoen euro voor de Argentijn neerleggen.

Ajax maakt 5,5 miljoen euro over naar Velez Sarsfield voor vijftig procent van de rechten van Maher Carrizo. Dat meldt De Telegraaf zaterdag. De Amsterdammers kunnen de andere helft, het doorverkooppercentage voor Velez Sarsfield van 4,5 miljoen euro later afkopen of verlagen.

Met de komst van de nieuwe rechtsbuiten is Ajax Midtjylland, dat ook geïnteresseerd zou zijn in Carrizo, te snel af. De Deense club kreeg eerder te horen dat Carrizo's voorkeur naar Ajax uitging na een gesprek met de nieuwe technisch directeur Jordi Cruijff. Carrizo speelde achttien interlands bij Argentinië Onder 20 en was daarin negen keer trefzeker.

Speler voor de toekomst

Volgens de krant zou het de bedoeling zijn dat Carrizo zaterdag het vliegtuig neemt naar Amsterdam voor een medische keuring en het tekenen van zijn contract, waarin hij tot de zomer van 2030 wordt vastgelegd bij Ajax.

De rechtsbuiten wordt met name als een speler voor de toekomst beschouwd in Amsterdam, al zou hij mogelijk als vervanger van Raúl Moro zijn steentje kunnen bijdragen in strijd om de tweede plaats in de Eredivisie, die momenteel in handen is van Feyenoord. Carrizo kwam, naast zijn interlands voor Argentinië Onder 20, 52 keer in actie voor Vélez Sarsfield, waarin hij goed was voor elf goals en drie assists.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.