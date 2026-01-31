Ajax heeft op verzoek van de nieuwe technisch directeur Jordi Cruijff topscout Joel Lara (45) aangetrokken. Lara gold jarenlang als topscout van FC Barcelona en heeft in Amsterdam zijn handtekening gezet onder een contract tot de zomer van 2028.

Cruijff en Lara kennen elkaar goed vanwege een eerdere, nauwe samenwerking. " Ik ken Jordi meer dan tien jaar en we hebben altijd een vergelijkbare visie gehad over modern voetbal. In veel situaties begrijpen we elkaar zonder te praten. We vertrouwen elkaar en in de voetballerij is het extreem belangrijk je te omringen met mensen die je kunt vertrouwen", aldus Lara in gesprek met De Telegraaf.

Lara is enthousiast over zijn komst naar Amsterdam. "Ik heb voor Ajax gekozen, omdat het een van de grootste clubs van Europa en misschien wel de wereld is", laat hij weten. "Je kunt je voorstellen wat het voor mij betekent om eerst voor FC Barcelona en nu voor Ajax te mogen werken. Twee clubs met dezelfde filosofie, cultuur en manier van opleiden van jonge spelers. Uitgaand van balbezit en een groot geloof in de kwaliteiten van de speler."

Netwerk Lara

In Amsterdam zal Lara zich niet alleen bezig gaan houden met de scouting voor het eerste elftal, maar ook voor Jong Ajax en Ajax Onder 19. Hij omschrijft zichzelf als iemand die 'graag in de schaduw opereert' en 'dappere keuzes durft te maken'. Bovendien is hij van mening dat hij door zijn jarenlange ervaring 'een sterk en wereldwijd netwerk' heeft opgebouwd.

Siem de Jong

Naast Lara lijkt Cruijff ook bezig te zijn met een technische functie voor oud-Ajacied Siem de Jong. De voormalig spits annex aanvallende middenvelder staat bij veel Amsterdammers in het geheugen gegrift als de persoon die Ajax in 2011 met twee doelpunten en een assist aan de derde ster hielp tijdens de kampioenswedstrijd tegen FC Twente. Hij volgt al een poosje een intern opleidingstraject.

