Ajax-speler Jordan Henderson heeft achteraf toch spijt van transfer: 'Ik heb een fout gemaakt'

Jordan Henderson is inmiddels speler van Ajax. Die transfer was misschien nooit tot stand gekomen als de middenvelder afgelopen zomer niet de keuze had gemaakt voor een overstap van Liverpool naar het Saoedische Al-Ettifaq. Achteraf gezien heeft Henderson spijt van zijn beslissing.

"Ik heb een fout gemaakt, maar ik ben happy bij het project Ajax", zegt hij in gesprek met Het Parool. "In die vijf maanden in Saoedi-Arabië heb ik veel over mezelf geleerd. Wat zijn mijn drijfveren? Waarom voetbal ik eigenlijk? Voetbal is iets dat in mijn bloed zit, weet ik nu. En de competitie in Saoedi-Arabië is in ontwikkeling en zal groter worden, maar past op dit moment niet bij mij."

Ajax gaf Henderson de kans om terug te keren in het Europese voetbal. Een kans die hij niet wilde laten schieten. "Ik voelde het vuur in m’n buik", zegt hij daarover. In Amsterdam hoopt Henderson met Ajax de weg omhoog weer te vinden en terug te keren naar de plek waar het volgens hem hoort. "Dat gaat met kleine stapjes. Eerst nationaal, daarna hopelijk ook internationaal", aldus de Engelsman.

Wedstrijd tegen Aston Villa

Henderson keert donderdagavond voor even terug in Engeland, het land waar hij vrijwel z'n hele carrière speelde en international is - al is zijn EK wel in gevaar. Dan speelt de middenvelder tegen Aston Villa voor de return in de achtste finale van de Conference League. Het belooft een heet avondje te worden volgens Henderson, want Aston Villa 'is een geweldige club, met een fantastische achterban'.