De statistieken: check hier hoe Ajax het compleet weggaf tegen Aston Villa

Ajax heeft donderdagavond met liefst 4-0 verloren van Aston Villa. Waar het spel in de eerste helft nog enigszins in evenwicht was, daar gaf Ajax het in de tweede helft compleet weg. De Amsterdammers zijn nu uitgeschakeld in de Conference League.

Na 25 minuten zette Ollie Watkins de thuisploeg op voorsprong. De Engelse spits kwam eerder in de wedstrijd goed weg met geel na een harde charge op Ajax-doelman Diant Ramaj. Even later kopte Watkins een corner achter Ramaj: 1-0. Even later moest hij wegens een blessure - door de tackle op de keeper - alsnog naar de kant.

In de tweede helft, na precies een uur spelen, zorgde Leon Bailey voor de 2-0. De Jamaicaan, die ooit nadrukkelijk in de belangstelling stond van Ajax, leek Ajax de genadeklap uit te delen. Dat Sivert Mannsverk even later zijn tweede gele kaart kreeg, zorgde ervoor dat de moed in de schoenen zakte bij de Ajacieden.

Jhon Duran, die inviel voor Watkins, maakte in de 75e minuut het derde doelpunt van de wedstrijd. Over en sluiten voor Ajax. Daar bleef het niet bij: Moussa Diaby zorgde in de slotfase ook nog voor de 4-0.