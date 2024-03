EK in gevaar voor Jordan Henderson door matige prestaties bij Ajax: 'Hij werd uitgejouwd'

Het Engelse elftal van trainer Gareth Southgate komt eind maart weer in actie tijdens twee oefenwedstrijden. Tegen Brazilië en België kan Southgate weer een aantal spelers aan het werk zien om in aanmerking te komen voor de EK-selectie. Voor Jordan Henderson is het nog maar de vraag of hij onderdeel is van de selectie die afreist naar het EK deze zomer.

Henderson die afgelopen transferperiode overkwam van Al-Ettifaq FC is normaal een vaste waarde in de nationale ploeg, maar lijkt nu meer omstreden dan ooit. Richard Jolly vertelt in The Independent dat de oud-speler van Liverpool serieus moet vrezen voor zijn plek in de selectie. De groots binnengehaalde aankoop van Ajax weet in zijn eerste wedstrijden voor de Amsterdammers nog niet te overtuigen. Met Henderson binnen de lijnen wist Ajax in acht wedstrijden slechts één keer te winnen.

Jordan Henderson kruipt in leidersrol bij Ajax: 'Ik voel de verantwoordelijkheid om te helpen' Ajax-middenvelder Jordan Henderson heeft zijn handen vol aan de relatief jonge spelers in zijn team. De Engelsman voelt als doorgewinterde international de verantwoordelijkheid om de Amsterdammers te coördineren. "De jongens willen echt verbeteren, maar in zo'n moeilijke situatie moet iemand de boel positief houden."

Moeilijke keuze voor Southgate

Jolly noemt twee spelers uit de Premier League die met Henderson strijden om een plek in de nationale ploeg. "Kalvin Phillips (West Ham United) en Kobbie Mainoo (Manchester United) kloppen aan de deur."

De journalist ziet bovendien een nadeel voor Henderson: "De EK-selectie bestaat uit 23 spelers. Tijdens het EK van 2020 en het WK in 2022 mochten bondscoaches nog 26 spelers selecteren. Hierdoor kan Southgate minder experimenteren met zijn elftal."

Aanvoerder Jordan Henderson op het WK 2022 in Qatar

Bij de Engelse ploeg zijn middenvelders Jude Bellingham (Real Madrid), Declan Rice (Arsenal), James Maddison (Tottenham Hotspur) en Conor Callagher (Chelsea) zeker van hun positie. Een voordeel voor Henderson is dat Liverpool-spelers Trent Alexander-Arnold en ploeggenoot Curtis Jones beide geblesseerd zijn.

Voorbeeldprof Henderson

Volgens Jolly heeft de middenvelder van Ajax wel een streepje voor bij de bondscoach van Engeland. "Henderson werd uitgejouwd door Engelse fans tijdens recente interlands op Wembley na zijn overstap naar de Saudi League, maar dat leek de loyaliteit van Southgate aan de speler alleen maar te versterken. De manager waardeert Henderson zijn professionaliteit, ervaring en leiderschap in een jeugdige ploeg."

Henderson lijkt met zijn transfer naar Ajax een krachtig statement te hebben gemaakt richting Southgate. Bovendien ziet Jolly een ander voordeel voor de middenvelder. "Er zijn niet veel voor de hand liggende vervangers voor Rice in de controlerende rol op het middenveld, daar kan Henderson wel goed uit de voeten."

EK 2024

Southgate kondigt donderdag aan welke spelers deel uitmaken van de 23-koppige Engelse selectie. De 'Three Lions' zitten dit aankomende EK in groep C met Slovenië, Denemarken en Servië.