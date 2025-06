Ajax-spits Brian Brobbey lange tijd slachtoffer van afpersingstruc: vriend neergeschoten en hulp geweigerd

Ajax-spits Brian Brobbey heeft een zware periode achter de rug. Hij werd lange tijd afgeperst, zo meldt Het Parool. Hij werd bedreigd, moest geld betalen en een jeugdvriend werd neergeschoten. Maar de 23-jarige wilde geen hulp van zijn club Ajax.

Het begon in december 2022 op het festival Valhalla in Amsterdam. Daar werd Brobbey benaderd door beruchte crimineel Jeymon A. (31), in de onderwereld ook bekend als ‘Piccalo’. Hij vertelt de voetballer dat hij wordt gezocht door criminelen.

Binnen de opsporingsdiensten staat deze werkwijze bekend als de methode Holleeder. Willem Holleeder en zijn criminele compagnons verzonnen problemen die vermogende zakenlieden zouden hebben met zware criminelen, om die tegen zeer grove betaling voor hen ‘op te lossen’.

Brobbey geeft geen geld aan A. en vertelt het verhaal aan een jeugdvriend. Die belooft het probleem voor hem op te lossen. De spits hoopt dat het overwaait, maar dat is niet het geval. Hij wordt slachtoffer van aanslagen met explosieven en zwaar vuurwerk op een huis en twee auto's.

'Help, ik ga dood'

De jeugdvriend die voor hem opkomt sprak vervolgens af met A. om over de afpersing en de aanslagen te praten. Maar dat loopt fout af. A. trekt een vuurwapen en schiet zeker drie keer op de vriend van Brobbey, ook als hij al op de grond ligt. Eén kogel raakt hem in zijn bil en doorboort onder meer zijn dunne darm.

Hij vlucht naar het politiebureau en schreeuwt "Help, help, ik ben beschoten. Help me, ik ga dood." Agenten treffen hem op de grond aan 'in een soort foetushouding'. Hij overleeft de schietpartij met geluk na een spoedoperatie. Als hij enigszins is opgeknapt, weigert de vriend ook maar iets over de schietpartij, de aanleiding of de gevolgen te vertellen aan de politie. Toch komt de recherche Jeymon A. op het spoor als schutter.

Bedreiging

Ruim een week na de bijna fatale schietpartij op zijn vriend, krijgt Brobbey een dreigend appje. Daarin staat dat hij voor het eind van de maand 150.000 euro moet betalen. ‘Anders gaan we het anders doen.'

Ajax

Pas daarna wordt de situatie bekend bij Ajax. Brobbey wil geen hulp van de club en beschouwt zijn problemen als een privékwestie. Alleen technisch directeur Sven Mislintat werd ingelicht, volgens Het Parool. Maar later worden meer mensen bij Ajax op de hoogte gesteld, waaronder waarnemend algemeen directeur Jan van Halst.

Opnieuw bood de staf Brobbey alle mogelijke hulp aan.“Maar ja, als iemand echt geen hulp wil, is dat ook een te respecteren recht,” zegt een bron binnen de club. “Spelers hebben ook recht op hun privacy.”

Veroordeling

De officier van justitie eistte uiteindelijk 8 jaar cel eisen tegen Jeymon A., maar de rechtbank veroordeelt hem op 21 november 2024 tot liefst 10 jaar cel, voor poging tot doodslag op Brobbeys vriend, vuurwapenbezit en het bezit van ruim 1,6 kilo mdma in een tas in zijn meterkast. Hij werd dat jaar dan al tot bijna 9 jaar veroordeeld voor het aansturen van drugsuithalers.