Ajax-spits Brian Brobbey reageert op nieuws over afpersing: 'Dat is voor mij een gesloten boek'

Voetballer Brian Brobbey is niet blij met de berichtgeving over de afpersingszaak waar hij lang mee te maken had. Dat laat hij weten aan De Telegraaf. Vrijdag werd bekend dat hij slachtoffer was van een truc in het criminele circuit, met grote gevolgen.

"Wat privé is, hoort privé te blijven", vindt de Ajacied. "Dit verhaal is voor mij een gesloten boek. Achteruit kijken leidt tot niks. Ik concentreer mij op de toekomst", is zijn korte reactie op de spraakmakende zaak.

Ajax-spits Brian Brobbey lange tijd slachtoffer van afpersingstruc: vriend neergeschoten en hulp geweigerd Ajax-spits Brian Brobbey heeft een zware periode achter de rug. Hij werd lange tijd afgeperst, zo meldt Het Parool. Hij werd bedreigd, moest geld betalen en een jeugdvriend werd neergeschoten. Maar de 23-jarige wilde geen hulp van zijn club Ajax.

Afpersingstruc

Het Parool meldde vrijdag dat Brobbey werd afgeperst. Het begon in december 2022 op het festival Valhalla in Amsterdam. Daar werd Brobbey benaderd door beruchte crimineel Jeymon A. (31), in de onderwereld ook bekend als ‘Piccalo’. Hij vertelt de voetballer dat hij wordt gezocht door criminelen.

Binnen de opsporingsdiensten staat deze werkwijze bekend als de methode Holleeder. Willem Holleeder en zijn criminele compagnons verzonnen problemen die vermogende zakenlieden zouden hebben met zware criminelen, om die tegen zeer grove betaling voor hen ‘op te lossen’.

Van profvoetballer tot crimineel: oud-speler Arsenal (34) krijgt vier jaar celstraf Het kan verkeren: het ene moment geldt je als opkomend talent in de voetbalwereld, het andere moment moet je de bak in. Het overkomt Jey Emanuel-Thomas, oud-speler van Arsenal.

Aanslagen

Er werden aanslagen gepleegd op een huis en twee auto's met explosieven en zwaar vuurwerk. Bovendien werd een jeugdvriend, die opkam voor de 23-jarige spits, neergeschoten. Hij overleefde dat maar net, dankzij een spoedoperatie.

Brobbey wilde geen hulp van Ajax en noemde de situatie eerder ook al 'een privékwestie'. "Als iemand echt geen hulp wil, is dat ook een te respecteren recht,” zegt een bron binnen de club. “Spelers hebben ook recht op hun privacy.”