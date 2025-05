Dringend transferadvies voor Ajax rondom grote pechvogel: 'Het is zonde dat hij al eens verkocht is'

Brian Brobbey kende niet het seizoen dat hij verwacht had. Vorig jaar was hij nog topscorer van Ajax in de Eredivisie, dit seizoen maakte hij er maar vier. Geluiden gaan al langer rond dat hij deze zomer een transfer moet gaan maken. Dat lijkt analist Robert Maaskant een uitstekend idee.

Maaskant vertelt in de Sportnieuws.nl-podcast dat hij vindt dat Ajax Brian Brobbey moet verkopen deze zomer. "Het kan gewoon niet", zegt hij. "Je kan als ploeg niet een spits hebben die bijna niet scoort", oordeelt de oud-trainer. Het zat Brobbey niet mee dit seizoen, die bij vrijwel elke basisplek na een uur naar de kant moest.

Hij concureerde met Wout Weghorst in de spits, die wel een stuk vaker trefzeker was - in minder minuten. De kritiek daarop was juist altijd dat Brobbey het 'vuile' werk al had opgeknapt voor Weghorst. "Ik heb Brobbey ook zeker goed zien spelen bij het Nederlands elftal als aanspeelpunt", zegt Maaskant, die ook denkt dat hij die kwaliteit prima in andere competities kan gebruiken.

Verkoop Brian Brobbey

Zijn naam zingt, met een boel andere namen in Amsterdam, rond als het gaat om een vertrek. Hij zou geld moeten opleveren die Ajax weer op een andere manier kan investeren. Maar, denkt Maaskant, zo makkelijk gaat dat nog niet. "De pech die Ajax heeft is dat hij al een keer een transfer heeft gemaakt, en die is mislukt. Vervolgens is hij moeilijk teruggekomen en is niet gaan presteren", beoordeelt hij.

"Wie gaat hem dan nog halen?", vraagt hij zich hardop af. "Brobbey zou wel goed in Engeland kunnen spelen", een land waar hij nog niet heeft gespeeld. "Met zijn snelheid en kracht. Maar ook die ploegen kijken naar cijfers en statistieken. Dan gaan ze ook kijken naar hoeveel goals ze willen zien van een spits. Dan vullen ze dat in op een computer, komen er twintig spitsen op het scherm. Mag jij raden wie er niet bij staat. Brobbey."

