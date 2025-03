Ajax-spits Brian Brobbey merkte iets ongewoons aan 'stille' PSV'er bij Oranje: 'Dat is normaal gesproken wel'

Brian Brobbey arriveerde als koploper van de Eredivisie bij het trainingskamp van het Nederlands elftal, dat afgelopen week de kwartfinale van de Nations League speelde tegen Spanje (en verloor). Daar merkte hij iets aparts aan PSV'er Noa Lang.

Brobbey is met Ajax verwikkeld in een kampioensrace met PSV, dat op zes punten achterstand staat. Zondag staat de absolute kraker op het programma in het Philips Stadion. Toch bleef het angstvallig stil vanuit Langs kant in de periode bij Oranje. " Normaal gesproken heeft hij wel babbels, maar hij heeft er ook niks over gezegd. Als ik zes punten achter stond, dan zou ik ook niet praten, denk ik", lacht Brobbey in gesprek met De Telegraaf.

Brobbey is helemaal afgesteld zoals trainer Francesco Farioli dat wenst. Net als de Italiaanse oefenmeester praat de spits niet over het kampioenschap. "Zoals iedereen bij Ajax heb ik gezegd dat wij van wedstrijd tot wedstrijd leven. We zijn een echt team, gaan voor elkaar en voor de trainer door het vuur."

Lang heeft vertrouwen

Brobbeys vriend Lang houdt vertrouwen in een goede afloop van de titelstrijd. " Kampioen worden met deze selectie zou eigenlijk niet meer dan normaal moeten zijn", zegt hij tegenover Voetbal International. "Maar, nu tegen Ajax is het alles of niets en eerlijk gezegd vind ik dat wel lekker. Wij moeten winnen. En ik ben ervan overtuigd dat als we dat doen, we het nog helemaal omdraaien."

PSV tegen Ajax

