PSV'er blikt terug op pikante bruiloft van ex-Ajacied: 'Zijn vrouw was mij nog niet vergeten'

Joël Borelli, een muzikant en entertainer uit Eindhoven én fanatiek PSV-fan, trad op als artiest tijdens de bruiloft van voormalig Ajacied Joël Veltman. De rechtsback van Brighton & Hove Albion zal zich het optreden van Borelli jaren later waarschijnlijk nog steeds met gemengde gevoelens herinneren. "Ik heb er wel een beetje lopen stieren", vertelt de Eindhovenaar met een grote grijns.

PSV en Ajax zijn dit seizoen verwikkeld in een hevige titelstrijd, maar in 2016 was het véél spannender. Ajax liet de landstitel verrassend op de allerlaatste speeldag uit handen glippen door gelijk te spelen tegen De Graafschap, waardoor PSV met het kampioenschap aan de haal ging. "We werden héél vies kampioen en toen was het zondag en maandag ineens groot feest. Een dag later had ik de bruiloft van Joël Veltman, dus toen ben ik voor mijn gevoel rechtstreeks van het café naar hun bruiloft gegaan", blikt Borelli lachend in de voetbalshow in aanloop naar De Topper terug.

Baldadige stemming bij bruiloft vol Ajacieden

Op de bruiloft van Veltman waren diverse Ajacieden aanwezig, waaronder Patrick Kluivert en andere prominenten met een Amsterdams verleden. "Ik was gewoon in een baldadige stemming en heb er toen een beetje lopen klooien", doelt Borelli op het verdraaide nummer 'Brabant' van Guus Meeuwis. "Toen heb ik gezongen: Daar loop je alleen op een stil Leidseplein, jij zou ook zo graag kampioen willen zijn. Uiteindelijk viel het reuze mee, maar ik heb er wel een beetje lopen stieren."

Het leverde de nodige 'boze' gezichten op, maar de muzikant en entertainer uit Eindhoven is zich van geen kwaad bewust. "Mensen weten dat als ze mij boeken, dat ik nooit een normaal liedje zing. Ik zorg altijd wel dat er iets extra's in zit", gaat Borelli verder. "Je moet het uiteindelijk ook niet te serieus nemen. Ik heb een hoop Ajacieden als vrienden en daar loop je mee te klooien als Ajax geen kampioen is geworden. Het stoort mij weleens hoe serieus mensen het nemen, alsof het om leven of dood gaat. Kom op..."

Tweede ontmoeting met Veltman en zijn vrouw

Hoewel de Eindhovenaar zelf de humor van zijn actie op de bruiloft van Joël en Naomi Veltman wel inzag, bleek de vrouw van de voetballer minder gecharmeerd van het optreden van de PSV-supporter. "Ik was enkele jaren geleden met mijn vrouw op vakantie in Ibiza en daar raakten we aan de praat met Nick Viergever, toen speler van PSV", begint Borelli.

"Toen we wegliepen, zei mijn vrouw ineens: 'Wat keek die vrouw toch boos naar jou.' Dus ik vroeg: 'Waar heb je het over?' Vervolgens keek ik hun kant op en bleek dat Viergever aan tafel zat met Joël en zijn vrouw. Die was mijn actie nog niet vergeten", sluit Borelli af.

