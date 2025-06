Van profvoetballer tot crimineel: oud-speler Arsenal (34) krijgt vier jaar celstraf

Het kan verkeren: het ene moment geldt je als opkomend talent in de voetbalwereld, het andere moment moet je de bak in. Het overkomt Jey Emanuel-Thomas, oud-speler van Arsenal.

De speler, beter bekend als JET, begon zijn carrière veelbelovend in de jeugdopleiding van Arsenal. Hij debuteerde in 2010 voor het eerste elftal in een FA Cup-wedstrijd tegen Stoke City en speelde het seizoen daarop zelfs een wedstrijd in de Premier League. Een grote doorbraak in de Premier League bleef echter uit, maar in de lagere divisies gold hij als een getalenteerde aanvaller die op meerdere posities uit de voeten kon. Nu zit zijn carrière er echter helemaal op: Emanuel-Thomas is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar.

Stomdronken Arsenal-legendes zorgden voor bizarre taferelen op trainingskamp: 'Anders ga ik dood' Er is een zeer opmerkelijk verhaal naar buiten gekomen over voormalig Arsenal-speler Gilles Grimandi. De oud-voetballer vreesde voor zijn leven nadat hij verzeild raakte in een chaotische zuipsessie met enkele clublegendes.

Van voetballer naar drugscrimineel

Na twee degelijke seizoenen bij Ipswich Town maakte hij indruk bij Bristol City, waarna hij tekende bij Queens Park Rangers - waar hij zeven wedstrijden samen speelde met de Nederlander Leroy Fer. Vanaf dat moment ging zijn carrière bergafwaarts. Emanuel-Thomas speelde voor verschillende clubs, met periodes in Thailand, Schotland, India en de lagere Engelse divisies. In 2024 tekende hij bij de Schotse tweedeklasser Greenock Morton.

De voetbalwereld was hem al bijna vergeten, totdat zijn naam in september vorig jaar opnieuw opdook in de media. JET werd gearresteerd door de Engelse politie voor drugssmokkel. Zijn Schotse club Greenock Morton ontbond daarop onmiddellijk zijn contract. De zaak kwam voor de rechter en afgelopen donderdag viel het vonnis: vier jaar cel voor het organiseren van drugssmokkel vanuit Thailand.

"Door je eigen daden sta je niet meer bekend als profvoetballer, maar als crimineel," sprak de rechter in Chelmsford.

JET grote brein achter grote operatie

De 34-jarige Emanuel-Thomas organiseerde de smokkel van 60 kilo cannabis met een straatwaarde van 600.000 pond vanuit Thailand. Hij schakelde hiervoor twee vrouwen in: zijn vriendin, Yasmina Pietrowska, en haar vriendin Rosie Rowland. De twee werden begin september op het vliegveld aangehouden na een vlucht vanuit Bangkok, met de drugs in hun koffers. Uit onderzoek van hun telefoons en gesprekken bleek dat Emanuel-Thomas de spil in het web was. Hij werd enkele dagen later gearresteerd.

Veelbesproken international blikt terug op arrestatie: 'Alsof ik de Belgische Pablo Escobar was' Ex-Rode Duivel Radja Nainggolan probeert zijn leven weer op de rit te krijgen. De 30-voudig international werd in januari opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de invoer van cocaïne. "De mensen mogen mij gerust een alcoholieker noemen, maar met drugs heb ik niks te maken."

De aanklachten tegen Pietrowska en Rowland werden ingetrokken nadat ze verklaarden dat ze dachten goud te vervoeren.