Ajax-speler Wout Weghorst bleek deze week niet goed op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de club. Dat onthult Nicky van der Gijp in De Oranjezomer. Hij trof de spits na het mondeling akkoord met Jordi Cruijff en er volgde een bizar onderonsje. "Dat hij dat moet vragen..."

Van der Gijp trof Weghorst bij Viaplay. De voetballer was maandag te gast in een uitzending van het WK darts en de zoon van René van der Gijp werkt daar als redacteur. “Dus wij een beetje babbelen, toen vroeg ‘ie aan ons: is er al iets bekend over die Jordi Cruijff? Dat vond ik best wel gek."

Ajax had namelijk zondagavond al via de officiële kanalen gemeld dat er een mondeling akkoord is tussen beide partijen. “Dat hij als speler moet vragen of er al iets bekend is... Het lijkt me toch dat zo’n selectie als een van de eersten op de hoogte wordt gebracht dat er een technisch directeur wordt aangesteld?”, vraagt Van der Gijp zich af.

Positief

Weghorst sprak vervolgens in de uitzending nog wel over de nieuwe technisch directeur. Hij was net terug in Nederland na een wintersportvakantie. "'Toen ik hier binnen kwam, zag ik de beelden en alles voorbij komen over dat het mondeling akkoord is. De geluiden waren er natuurlijk wel, dus dat zou mooi zijn voor de club", aldus Weghorst.

"Ik denk dat het voor de club heel belangrijk is dat er een bepaalde rust komt en vanuit daar een bepaalde visie met lange termijn-beleid", vervolgde hij positief over Cruijff. Hij kent de zoon van voetballegende Johan Cruijff niet persoonlijk, maar heeft hoge verachtingen. "Ik denk dat het een persoon is die daar zeker kan bij helpen."

Ervaring

Momenteel is Cruijff de technisch adviseur van Indonesië, waar Patrick Kluivert tot voor kort de bondscoach was. Het Nederlands getinte elftal liep kwalificatie voor het WK 2026 mis, waarna Kluivert werd ontslagen. Cruijff werkte hiervoor bij FC Barcelona als technisch adviseur en sportief directeur. Eerder was hij ook trainer van Ecuador, Maccabi Tel Aviv en twee Chinese teams.

