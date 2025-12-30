Peter Bosz is lyrisch over de aanstaand technisch directeur van Ajax; Jordi Cruijff. In gesprek met De Telegraaf spreekt hij over zijn band met Cruijff, waar hij in Tel Aviv mee samenwerkte. "Voor PSV is het misschein even minder dat er in Amsterdam nu iemand met zijn visie gaat komen."

Dat Bosz een goede band heeft met de familie Cruijff mag geen geheim zijn. Hij is gek van de visie van Johan Cruijff, is een echt voetbaldier en werkte bovendien nauw samen met Jordi Cruijff bij Maccabi Tel Aviv. De man die nu de technisch directeur gaat worden bij Ajax.

'Voor PSV is het misschien wat minder'

"Het is hartstikke leuk om hem van dichterbij te kunnen volgen", zegt Bosz in gesprek met De Telegraaf. Voor PSV is het misschien even minder dat er in Amsterdam nu iemand met zijn visie gaat komen, maar ik gun Jordi het allerbeste", zegt hij met gevoel voor humor.

Ajax maakte op 28 december bekend dat Cruijff en de club op hoofdlijnen akkoord zijn en dat er enkel nog wat zaken geregeld moeten worden. Onder andere het nodige papierwerk en een stemming op een buitengewone algemene ledenvergadering, zoals dat gaat bij een beursgenoteerd bedrijf. Een mooi gegeven, vindt Bosz: " Laten we eerlijk zijn: de naam Cruijff en Ajax horen bij elkaar. En hoe dichterbij kun je het krijgen?”

'Dat heeft geen zin'

Ondanks alle mooie woorden die Bosz over heeft voor de zoon van Ajax-legende Johan Cruijff, voor een terugkeer naar Amsterdam hoeft Jordi hem niet te bellen. " Dat heeft geen zin. Maar we zullen zeker bellen en elkaar hopelijk weer veel vaker zien.”

Bosz gaf in eerdere interviews al aan voorzichtig te flirten met de gedachte aan een pensioen. Hij wordt ook nog altijd in verband gebracht met het eventuele opvolgen van Ronald Koeman bij Oranje na het WK. In een uitgebreid eindejaarsinterview in De Telegraaf zei hij: "Dat zijn allemaal dingen die ik meeneem als ik straks een beslissing neem over mijn toekomst. Die andere kleintjes, we hebben vier kleinzonen en twee kleindochters, gaan straks ook nog sporten. Er komt een tijd dat je daar wel bij wil zijn. Daar houd ik wel rekening mee bij het maken van mijn toekomstplannen."

