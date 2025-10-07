De kritiek op Ajax-trainer John Heitinga is immens, bij vlagen lijkt de jonge trainer zelfs een 'dead man walking'. Hedwiges Maduro, die als assistent van Maurice Steijn in een vergelijkbare situatie verkeerde, trekt een harde conclusie over de leiding van de Amsterdammers. "Het is ineens héél stil", doelt Maduro in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine op de radiostilte van de Ajax-directie.

Voetbalsupporters hebben een duidelijke mening over de positie van Heitinga. Uit een poll van Sportnieuws.nl blijkt dat ruim tachtig procent van de stemmers vindt dat zijn positie onhoudbaar is. Maduro deelt die mening niet. "Ik denk wel dat hij kan blijven, omdat de leiding nog wel in oplossingen denkt om hem te helpen. John is niet alleen schuldig voor de situatie waar hij nu in zit en dat beseft de Ajax-leiding zich ook héél goed", stelt de momenteel clubloze trainer.

Directie moet in spiegel kijken

Maduro vindt het van groot belang dat de Ajax-directie kritisch naar haar eigen handelen kijkt. "Je moet ook naar de selectie kijken en naar welke gesprekken er gevoerd zijn aan de voorkant? Er komen nu allemaal dingen in het nieuws dat er een assistent bij moet komen... Maar als hij vooraf al heeft gezegd dat hij dat wil en je ziet hem nu aan het schipperen, dan moet de directie ook in de spiegel kijken of ze hem wel geholpen hebben."

Heeft de oud-middenvelder, die zeventig wedstrijden speelde in de hoofdmacht van de Amsterdammers, het idee dat Heitinga zelf iets te verwijten valt? "De resultaten in de competitie zijn nu nog wel oké, want ze hebben in ieder geval nog niet verloren. Ze staan nog bij de bovenste plekken. Alleen, het spel moet wel beter worden."

'Je mag best iemand snel afschieten'

De kritiek op Heitinga is er vanaf het begin al geweest. Onder anderen Wout Weghorst vindt de situatie vanaf meet af aan al oneerlijk en noemde de Nederlandse cultuur 'ruk'. Maduro is van mening dat kritiek best snel mag komen, maar alleen als de directie zeker weet dat de trainer over alle middelen en een topselectie beschikt. Dat is volgens hem nu niet het geval. "Hij zou veel meer steun moeten krijgen."

"Als het goed gaat, dan zie je bij Ajax iedereen op de voorgrond om interviews te geven. Maar als het slecht gaat, dan zie je alleen nog maar de trainer. Dan is het ineens heel stil. Als je echt achter een trainer staat en je weet dat je aan iets werkt, kom dan ook even naar buiten. Kom rust creëren en zeg: we weten dat het slecht gaat, maar we gaan hier naartoe en we doen er alles aan om het tij te keren", vervolgt Maduro.

Advies voor Heitinga

Niet alleen het veldspel en de matige prestaties leiden tot bakken kritiek, ook zijn media-prestaties houden allesbehalve over. Maduro is daar als jonge trainer zelf ook snel mee aan de slag gegaan. "Ik ben via de directeur van Almere City (John Bes, red.) bij IVRM, een reputatiebureau in Bussum, belandt. Daar heb ik geleerd dat jij altijd de boodschap bepaalt", verklaart hij.

"Je weet dat je vragen krijgt, maar als jij in je hoofd al weet wat je wil zeggen, kan je altijd die vraag omdraaien naar de boodschap die de buitenwereld wil horen. Jij bent leading in de manier waarop je dingen zegt. Je kunt woorden of een zin benadrukken, uiteindelijk heb je de headlines in eigen hand. Elke coach zou ik dit bedrijf willen aanraden. Vooral als je niet zo sterk bent in je presentatie, ga er mee aan de slag. Dat is echt trainbaar."

Ervaring van Maaskant

Host Robert Maaskant, oud-trainer bij onder meer FC Groningen en NAC Breda, bevestigt de woorden van Maduro. Hij ging er altijd op een slimme manier mee om. "Op het moment dat ik een klote vraag kreeg, dan maakte ik mijn zin heel lang zodat er niet in geknipt kon worden. Dan was het gewoon niet bruikbaar", vertelt hij lachend.

