Ajax en Telstar hadden de handen al geschud over een huurdeal, maar de speler zelf trok op het laatste moment de stekker eruit. Jong Ajax-aanvaller Jan Faberski deed dat om een zeer opvallende reden.

Cristian Willaert bespreekt de situatie in de podcast Tekengeld van ESPN. Telstar had dit seizoen dolgraag willen beschikken over buitenspeler Faberski, die nog wacht op zijn debuut in het eerste elftal van Ajax. "Faberski heeft op het laatste moment besloten om het toch niet te doen."

De reden daarvoor is opvallend te noemen. "Hij was bang dat hij te veel moest verdedigen", zegt Willaert. "Maar ik denk juist dat het voor zulke spelers heel goed kan zijn om een jaartje bij Telstar te voetballen."

Voorlopig bij Jong Ajax

Faberski blijft voorlopig dus in de Keuken Kampioen Divisie met Jong Ajax, in plaats van op het hoogste niveau bij Telstar. De 19-jarige rechtsbuiten debuteerde vorig seizoen in het betaald voetbal en speelde direct 34 wedstrijden voor Jong Ajax. Daarin kwam hij tot vier goals en drie assists.

Ook zat de Pool twee keer bij de selectie van het eerste, maar tot een debuut kwam het nog niet. Ajax nam Faberski in de zomer van 2022 over van Jagiellonia Bialystok en sloot aan bij de onder 17. Vervolgens voetbalde hij één jaar in de onder 18, waarna hij werd toegevoegd aan Jong Ajax. Daar maakt hij zich nu op voor zijn tweede seizoen.

Enorme concurrentie in het eerste

Faberski lijkt voorlopig niet op een kans in het eerste elftal te hoeven rekenen. Steven Berghuis en Bertrand Traoré genieten de voorkeur op rechtsbuiten, terwijl linksvoor Raul Moro oorspronkelijk ook voor die positie is gehaald. Afgelopen wedstrijd tegen Go Ahead Eagles kwam Oliver Edvardsen als invaller op de rechterflank in het veld.

