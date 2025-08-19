Technisch directeur Peter Hofstede was lovend over één van zijn nieuwe aankopen dit seizoen bij Telstar. Milan Zonneveld viel op bij zijn debuut in de Johan Cruijff ArenA tegen Ajax, waar hij door zijn trainer werd vergeleken met Wout Weghorst. "Hij heeft in voorwaarden wel de kans om dat te worden", zegt Hofstede over die vergelijking.

Het zal even wennen geweest zijn voor Milan Zonneveld. Hij tekende bij Telstar vanuit de amateurclub Quick Boys met het idee in de Keuken Kampioen Divisie te gaan spelen, maar het werd toch de Eredivisie. Zo maakte hij zijn debuut voor Telstar in de Johan Cruijff ArenA in plaats van op De Toekomst. Dat was behoorlijk schakelen, gaf hij eerder al toe. Maar het leverde hem mooie woorden van zijn trainer op, die hem vergeleek met Wout Weghorst.

Beluister De Maaskantine met Peter Hofstede

Zonneveld en Weghorst

"Milan en Wout hebben vergelijkbare punten. Wout is alleen twintig kilo in spieren aangekomen aankomende jaren. Dat is nu Milan zijn ontwikkeling", zei de trainer over de groeibriljant.

In de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine vertelt de man die hem heeft aangetrokken over de spits. "Vorig jaar werkte hij nog bij Tata Steel en nu staat hij in de ArenA. Hij heeft ontegenzeggelijke kwaliteiten", begint Peter Hofstede, technisch directeur van Telstar.

Spitsen scouten

Als iemand goed spitsen kan scouten, dan is Hofstede het zelf wel. In zijn eigen voetbalcarrière schoot hij de ballen veelvuldig tegen de touwen. In zijn debuutseizoen bij De Graafschap promoveerde hij naar de Eredivisie en maakte hij 31 doelpunten. Geen misselijke aantallen. "Doelpunten maken is een vak apart", vindt hij. "Het is voor mij makkelijker om spitsen te beoordelen. Ik vind het lastig om middenvelders te beoordelen. Maar bij spitsen zie ik wel wat iemand kan. Hoe lopen ze vrij, hoe nemen ze de bal aan, dat is redelijk makkelijk."

Al die dingen zag hij dus ook bij Zonneveld. Hij was het dan ook eens met de stelling dat Zonneveld de volgende Wout Weghorst wordt. "Hij heeft nog veel om op door te ontwikkelen en moet nog heel veel leren, maar hij heeft in voorwaarden wel de kans om dat te worden. Uiteindelijk ben je ook afhankelijk voor hoe hij er mentaal in zit. Je moet ook een beetje geluk hebben in je carrière, maar de mogelijkheden heeft hij.

Zonneveld kwam afgelopen zomer over van Tweede Divisionist en stuntploeg in de KNVB Beker Quick boys. Daarvoor speelde de lange, magere spits bij ADO'20 en werkte hij dus onder de rook van Telstar bij Tata Steel. Een baan die hij nu heeft opgezegd voor voetballen bij de lokale club.

In de tweede aflevering van het nieuwe seizoen van de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine gaat Robert Maaskant samen met voetbalwatcher Rick Kraaijeveld in gesprek met Peter Hofstede, technisch directeur van Telstar. Hoe heeft hij afgelopen maanden met Telstar beleefd? Welke uitdagingen liggen er voor de club? Samen met Maaskant duikt Hofstede zijn jeugd in en blikt hij terug op bijzondere momenten uit zijn carrière.