Ajax en Stade Rennes lijken dicht bij een akkoord over Brian Brobbey. De Franse club is bereid om 25 miljoen euro neer te tellen voor de spits, inclusief bonussen en een doorverkooppercentage. Daarmee kan de Amsterdammers een flinke financiële meevaller wachten, al moet Brobbey zelf nog beslissen of hij de overstap naar Frankrijk ziet zitten.

Volgens Telegraaf-verslaggever Mike Verweij verlopen de onderhandelingen tussen Rennes en Ajax 'bijzonder goed'. De Fransen hebben inmiddels helder wat de Amsterdammers willen: een transfersom van 25 miljoen euro en een percentage bij een eventuele doorverkoop. Daarmee ligt een akkoord binnen handbereik.

Wat wil Brobbey zelf?

De grote vraag is of Brobbey zelf oren heeft naar een overstap naar Frankrijk. Stade Rennes ziet hem als directe opvolger van Kalimuendo, maar de spits twijfelt nog. Vanuit de Bundesliga en Serie A is er al langer sluimerende belangstelling en Brobbey zou de markt goed in de gaten willen houden. Volgens bronnen kan hij daarom wachten tot vlak voor het sluiten van de transferperiode, in de hoop dat er nog andere interessante opties op tafel komen.

Voor Ajax zou een deal met Rennes zeer welkom zijn. De recordkampioen van Nederland zoekt dringend een controlerende middenvelder en kan het geld goed gebruiken. Van elke euro die binnenkomt, mag de directie slechts 40 procent herinvesteren. Brobbey’s vertrek geeft de club lucht om alsnog slagvaardig te zijn in de laatste weken van de transferperiode.

Weghorst geniet voorkeur boven Brobbey

Ondertussen ontbreekt Brobbey door blessureleed bij Ajax. Hij miste de duels met Telstar (2-0) en Go Ahead Eagles (2-2). In zijn plaats kreeg Wout Weghorst de kans, en die greep hij meteen door tweemaal te scoren tegen Telstar. Opvallend genoeg kreeg de routinier vanaf het eerste moment in de voorbereiding ook van trainer John Heitinga de voorkeur boven Brobbey, wat de positie van de 23-jarige spits nog verder onder druk zet.

Gemengde terugkeer van Brian Brobbey

De Nederlandse spits doorliep de jeugdopleiding van Ajax en maakte in 2020 zijn debuut voor de Amsterdammers. In de zomer van 2021 vertrok hij echter transfervrij naar RB Leipzig. Een half jaar later keerde hij op huurbasis terug naar Amsterdam, in het resterende deel van het seizoen maakte hij zeven doelpunten in elf wedstrijden. In de zomer van 2022 kocht Ajax hem definitief over voor ruim 19 miljoen euro.

Sindsdien staat hij onder contract bij de club. In het seizoen 2023/2024 was Brobbey nog productief met achttien doelpunten en negen assists in dertig Eredivisie-duels. Afgelopen seizoen verging het de spits echter beduidend minder. Onder de defensief ingestelde trainer Francesco Farioli kwam hij in hetzelfde aantal competitiewedstrijden niet verder dan vier goals en drie assists.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.