Ajax onder 19 heeft dinsdag een forse nederlaag geleden tegen Benfica in de Youth League. Het werd 0-4 op De Toekomst. Binnen 25 minuten incasseerden de Amsterdammers al drie goals.

Het was al na negen minuten raak voor de Portugezen via Tiago Freitas. Daarna ging het snel. In minuut twintig werd de score verdubbeld door Franciso Silva. Slechts vijf minuten later maakte Eduardo Fernandes de 3-0. Daarmee leek de strijd al beslist.

Bij de Ajax-spelers was de frustratie duidelijk merkbaar. Het lukte de Amsterdammers niet meer om iets terug te doen. Gustavo Ferreira maakte in minuut 73 nog de 4-0, waardoor de blamage van de thuisploeg compleet was. Even leek het nog 5-0 te worden, maar de goal van Benfica werd afgekeurd wegens buitenspel.

Door de nederlaag zakt Ajax naar de zestiende plaats in de Youth League. De ploeg pakte zeven punten uit vijf duels. Er is nog steeds kans op de knock-outfase. De beste 22 ploegen plaatsen zich voor de volgende ronde. Ajax O19 speelt over twee weken nog een laatste wedstrijd tegen Qarabag FK.

Champions League

Het eerste van Ajax staat dinsdagavond om 18.45 uur tegenover Benfica in de Johan Cruijff Arena. De ploeg heeft nog 0 punten in de Champions League en hoopt daar verandering in te kunnen brengen tegen het team van José Mourinho.

Na het ontslag van trainer John Heitinga is het bij Ajax nog niet beter gaan lopen. Er werd verloren bij FC Utrecht en ook na de interlandperiode moest de gifbeker verder leeg. Excelsior won afgelopen weekend nog voor het eerst in Amsterdam van Ajax (1-2).

Interim-trainer Fred Grim hoopt wat meer vertrouwen te winnen in het Champions League-duel. "En dat lukt als we winnen", zei hij op een persconferentie. "Daar gaan we dus voor. We willen van die hatelijke nul af."

