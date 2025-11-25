Ajax is nog lang niet van de pijnbank af, het moet allemaal nog erger voor de topclub in verval. Er werd in eigen huis met 2-0 verloren van Benfica in de Champions League. Klap na klap krijgen de Amsterdammers te verwerken en het einde lijkt nog niet in zicht. Het enige lichtpuntje is talent Rayane Bounida, die een geweldige wedstrijd speelde.

Het eindeloze drama van Ajax heeft een nieuw hoofdstuk gekregen in eigen huis. Ajax is officieel de slechtst presterende Nederlandse ploeg in de Champions League ooit. Nog nooit scoorde een ploeg zo slecht in de eerste vijf wedstrijden (vijf keer verlies, doelsaldo van -15) van het miljardenbal. De Amsterdammers nemen het negatieve record over van Feyenoord, dat in het seizoen 2017/18 tot vijf nederlagen en een doelsaldo van -10 kwam.

Binnen zes minuten stond Ajax achter tegen Benfica en dat zou niet meer veranderen. De Amsterdammers zijn nog altijd puntloos in Europa en lijken dood en begraven in de Champions League.

Rayane Bounida

Het enige lichtpuntje aan de kant van de Amsterdammers was Rayane Bounida. Het talent was de enige die gevaar stichtte maar kon het verschil net niet maken. Ajax had de hele wedstrijd het gevoel een doelpunt te kunnen maken, maar dat was mede doordat Benfica besloot de voorsprong te verdedigen - zoals gebruikelijk met een team van José Mourinho. Ajax zette er te weinig tegenover.

Snelle achterstand

Samuel Dahl maakte de openingstreffer namens Benfica. Maar daar zat een luchtje aan. In aanloop naar de goal stond namelijk een teamgenoot van hem buitenspel. Dit werd niet gezien door de grensrechter, waarna de Portugese ploeg een corner kreeg. Een afgeslagen bal belandde voor de voeten van Dahl, die de 0-1 op het scorebord zette.

De goal van Benfica legde Ajax een beetje lam. Waar de ploeg van Fred Grim in de eerste vijf minuten de bal op de helft van Benfica kreeg, was het na de 0-1 eenrichtingsverkeer richting de goal van Ajax. Tweemaal kon oud-AZ'er Vangelis Pavlidis al gevaarlijk worden. Vooral zijn schot in de vijftiende minuut was gevaarlijk, maar trof het zijnet.

Ajax gelijkwaardig

Daarna nam Ajax de regie over, onder leiding van Bounida. De jeugdige speler speelde met het branie dat men graag ziet in Amsterdam. Panna's, fraaie aannames, ondeugende passjes en zelfvertrouwen. Bounida zorgde ervoor dat de Johan Cruijff ArenA opleefde. Met een heerlijk wipballetje bracht hij aanvoerder Davy Klaassen in kansrijke positie voor de keeper, maar de poging van Klaassen werd knap gered door de doelman. Dus was de ruststand 0-1.

In de 50e minuut beproefde hij opnieuw zijn geluk. Na een mooie passeerbeweging schoot hij kiezelhard op doel, maar de keeper kon de bal net over het doel tikken. Even later was Klaassen dicht bij een doelpunt. De aanvoerder kreeg de bal vogelvrij na een balletje van Wout Weghorst. Hij bleef niet rustig en schoof de bal ruim naast.

Mourinho parkeert de bus

De tijd begon te dringen voor Ajax, dat te maken kreeg met de tactieken van Mourinho; de Portugese bus stond volledig geparkeerd en de spelers vraten rottigheid uit om Ajacieden uit de tent te lokken. Ajax probeerde nog wat te forceren maar kreeg de deksel op de neus. In de 90e minuut werd het 2-0 voor Benfica. Dus leed Ajax de vijfde nederlaag op rij.

Jordi Cruijff

Jordi Cruijff die bovenaan het lijstje staat om Alex Kroes te vervangen, zal nogmaals hard moeten nadenken of hij wel moet instappen in dit Ajax. Er lijkt niet veel perspectief te zijn na de zoveelste dreun. Ajax was niet kansloos, zoals eerder in de Champions League, maar liet toch te weinig zien. Tegen dit Benfica had je minimaal moeten scoren, wil je wat bereiken in Europa. Het is de vraag hoeveel groter het drama kan worden in Amsterdam.

