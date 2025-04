Ajax-trainer Francesco Farioli noemt opvallende statistiek over Sparta: 'Dat verdient onze volle aandacht'

Ajax neemt het komende zondag op tegen Sparta in de Johan Cruijff Arena. Daar komen de Amsterdammers een oude bekende tegen: Maurice Steijn. Sinds hij aan het roer staat doen de Spangenaren het uitstekend. En dat ziet ook Francesco Farioli.

De koploper van de Eredivisie moet zich herpakken van de harde nederlaag tegen FC Utrecht (4-0) afgelopen weekend. "Ik wil een goede reactie zien zondag", zegt Farioli op de website van de club.

Toch is Farioli op zijn hoede voor de kracht van Sparta, dat zes competitiewedstrijden op rij ongeslagen is. "Ze doen het erg goed in de tweede seizoenshelft. Sinds de wedstrijd van december die wij bij Sparta speelden, hebben ze slechts twee duels verloren. Ze verdienen ons respect en onze volle aandacht." Steijn staat sinds 4 november aan het roer bij de Rotterdammers. Sinds de wedstrijd tegen Ajax in december verloor Sparta alleen van Feyenoord en Go Ahead Eagles.

Valentijn Driessen komt na 'dramatische' vakantie met opmerkelijke onthulling over Ajax-trainer Francesco Farioli Vakantie of niet: Valentijn Driessen houdt zijn oren en ogen open. De journalist van De Telegraaf 'genoot' van een korte vakantie in Portugal, maar stuitte daar naar eigen zeggen wel op nieuws over Ajax-trainer Francesco Farioli.

Steeds fittere selectie

Farioli hoeft nauwelijks te puzzelen, want het overgrote deel van de selectie is inzetbaar. "Een paar spelers zijn nog aan het herstellen, de anderen staan er goed voor. Youri Baas is nog niet fit, met Remko Pasveer gaat het de goede kant op."

'Ajax wil grote slag slaan: koploper praat met vijf spelers over langer verblijf in Amsterdam' Ajax voert gesprekken met vijf talentvolle spelers over een nieuw of verlengd contract. Het gaat zowel om spelers die al minuten maakten in het eerste elftal als om jeugdspelers die hun eerste profcontract kunnen tekenen. De club wil zich tijdig verzekeren van hun diensten, nu ook buitenlandse clubs interesse tonen.

Koploper Ajax ontvangt Sparta zondag om 14.30 uur in de Johan Cruijff ArenA. Er zijn voor Ajax nog vier wedstrijden te spelen in de Eredivisie, dat momenteel een voorsprong van negen punten heeft op PSV. Maar de Eindhovenaren kunnen donderdag dat gat kleiner maken: PSV komt om 21.00 uur in actie tegen FC Twente.

Alles over de Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.