'Ajax wil grote slag slaan: koploper praat met vijf spelers over langer verblijf in Amsterdam'

Ajax voert gesprekken met vijf talentvolle spelers over een nieuw of verlengd contract. Het gaat zowel om spelers die al minuten maakten in het eerste elftal als om jeugdspelers die hun eerste profcontract kunnen tekenen. De club wil zich tijdig verzekeren van hun diensten, nu ook buitenlandse clubs interesse tonen.

Eén van de spelers is Jorthy Mokio, die tot medio 2027 vastligt, maar vanwege zijn leeftijd maximaal met één jaar mag verlengen. Ajax wil de jonge Belg belonen voor zijn ontwikkeling en hem klaarmaken voor een vaste rol in het eerste elftal. Mokio speelde dit seizoen al veertien keer in Ajax 1 en wordt gezien als een belangrijke schakel voor de toekomst.

Ajacied Jorthy Mokio (17) voor het eerst opgeroepen door België, topspeler keert na lange tijd terug Rudi Garcia heeft als kersverse bondscoach van België zijn eerste selectie bekendgemaakt. De 61-jarige Fransman heeft Ajax-middenvelder Jorthy Mokio voor het eerst opgeroepen. Thibaut Courtios keert onder Garcia voor het eerst in ruim anderhalf jaar terug bij de 'Rode Duivels'. De keeper van Real Madrid kwam dankzij een conflict met de voormalige bondscoach niet meer in actie voor België.

Ajax wil jong talent langer aan zich binden

Volgens De Telegraaf is Sean Steur het dichtst bij een nieuwe verbintenis. De 17-jarige middenvelder debuteerde dit seizoen in het eerste en ligt tot 2027 vast. Omdat hij nog geen 18 is, mag hij met maximaal drie jaar verlengen. Ajax wil het contract doortrekken tot medio 2028.

Ook de talenten Abdellah Ouazane (16) en Jeshurun Simeon (15) worden binnenkort aan de onderhandelingstafel verwacht. Ouazane schitterde recent op de Afrika Cup Onder 17, terwijl Simeon in Oranje Onder 16 al vijf keer scoorde in evenveel wedstrijden. Ajax hoopt hen beide langer aan zich te binden voordat buitenlandse topclubs zich mogen melden.

Ajax dankt tieners voor nieuwe stap richting kampioenschap met zege op NAC Breda Ajax heeft een nieuwe stap gezet richting de 37ste landstitel in de Eredivisie. De Amsterdammers wonnen in eigen huis met 3-1 van NAC Breda, mede dankzij goed werk van twee tieners: Don-Angelo Konadu (18) en invaller Jorthy Mokio (17).

Toekomst van talent en routinier

Daarnaast wordt er gesproken met Lucas Jetten, een 17-jarige linkervleugelverdediger die dit seizoen uitkomt voor Jong Ajax en debuteerde in Jong Oranje. De gesprekken bevinden zich nog in een beginstadium en zijn toekomst bij Ajax zal mede afhangen van het perspectief dat de club hem kan bieden. Met deze vijf dossiers wil Ajax investeren in een nieuwe generatie eigen opgeleide spelers.

Ook de toekomst van Davy Klaassen is onderwerp van gesprek binnen Ajax. De middenvelder, die in september 2024 terugkeerde naar Amsterdam, tekende destijds een contract voor één jaar. Volgens Voetbal International is een verlenging afhankelijk van plaatsing voor de Champions League. Aangezien Ajax momenteel bovenaan staat in de Eredivisie, lijkt dat scenario realistisch. Klaassen zelf heeft aangegeven graag langer te willen blijven.

Feestelijke dag voor Davy Klaassen ondanks gemiste bekerfinale: 'Stop de tijd alsjeblieft' Tweede Paasdag staat in het teken van de KNVB Beker-finale tussen AZ en Go Ahead Eagles. Ajax werd al in januari uitgeschakeld door finalist AZ (2-0). Toch beleefde Ajacied Davy Klaassen maandag een feestelijke dag.

