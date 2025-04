Valentijn Driessen komt na 'dramatische' vakantie met opmerkelijke onthulling over Ajax-trainer Francesco Farioli

Vakantie of niet: Valentijn Driessen houdt zijn oren en ogen open. De journalist van De Telegraaf 'genoot' van een korte vakantie in Portugal, maar stuitte daar naar eigen zeggen wel op nieuws over Ajax-traienr Francesco Farioli.

De Italiaanse trainer van de Amsterdammers is hard op weg naar een verrassende landstitel. Hoewel het spel lang niet altijd overtuigend is, wekt de aanstaande titel wel de nodige interesse. Dat merkte Driessen zelfs terwijl hij een vakantie had met zijn gezin in Portugal.

Daar bezocht hij, hoe kon het ook anders, een voetbalwedstrijd. Toen Driessen bij FC Porto - FC Famalicão was ving hij een nieuwtje op. "Toen kreeg ik, bij Porto, te horen dat Fariolo op het lijstje staat", onthult hij bij Vandaag Inside.

Dramatisch weer

Genieten deed de altijd spraakmakende journalist overigens nauwelijks tijdens zijn vrije dagen. Je zou het niet denken, maar het weer was in Portugal de grote spelbreker. "Het was echt dramatisch weer. Dan loop je hier en denk je: wat doe ik hier eigenlijk?"

De discussie over Ajax gaat vervolgens nog even verder aan de talkshowtafel. René van der Gijp vond de Amsterdammers in de met 4-0 verloren wedstrijd tegen FC Utrecht achterin heel kwetsbaar omdat 'Ajax weer als Ajax ging spelen'. Driessen beaamte dat, maar vindt ook dat Farioli niet nog een jaar wegkomt met deze resultaatgerichte en verdedigende spelopvatting.

'Andere trainer bij Ajax?'

"Je moet toch niet hopen dat hij volgend seizoen weer zo gaat spelen als dit jaar. Hij moet verder naar voren en dat heeft hij niet door", aldus de journalist. Als Van der Gijp vervolgens oppert om nieuwe spelers te halen die dat wel kunnen, kan Driessen een subtiele opmerking niet onderdrukken. "Of misschien een andere trainer."

Tijdens Vandaag Inside viel nog iets op: Johan Derksen was er niet. De Snor ontbrak vanwege privéproblemen, zo omschreef Wilfred Genee het aan het begin van de uitzending. Overigens noemde hij het daarna 'privéomstandigheden'. Het is nog niet duideiljk of Derksen woensdagavond al terugkeert in het programma.

