Ajax-trainer Francesco Farioli onthult hoe spelers 'heftig gevoel' verwerken: 'Nu moeten we vechten'

Ajax zit in de hoek waar de klappen vallen en trainer Francesco Farioli heeft maar kort de tijd om de boel weer op de rit te krijgen. Woensdag en zondag zijn de laatste twee wedstrijden van het Eredivisie-seizoen en moet het kampioenschap alsnog over de streep getrokken worden. De Italiaanse oefenmeester moest met de spelers aan de slag na een 'heftige dag'.

Eerst het personele nieuws voor de lastige uitwedstrijd bij FC Groningen woensdagavond. Josip Sutalo en Brian Brobbey maken deel uit van de selectie van Ajax voor de uitwedstrijd in Groningen. De verdediger en aanvaller zijn op tijd fit, meldt trainer Farioli op de website van Ajax. Sutalo werd zondag in het thuisduel met NEC (0-3) duizelig en moest zich in de rust laten vervangen. Brobbey liep in aanloop naar die wedstrijd een enkelblessure op en bleef op de reservebank. Wout Weghorst stond in de spits.

'Nu moeten we vechten'

Koploper Ajax heeft met nog twee wedstrijden te gaan nog maar een voorsprong van 1 punt op PSV. Farioli wil niet praten over revanche. "Daar gaat het niet om. Het gaat om een mooi seizoen nog mooier maken", zegt hij. "Als je naar de statistieken kijkt van de laatste drie wedstrijden krijg je een ander beeld. Maar eerder in het seizoen kregen we misschien ook wel eens iets te veel. Dat streep je aan het einde tegen elkaar weg. Nu moeten we vechten om ons lot te bepalen. Het gevoel is bij iedereen hetzelfde: we blijven strijden."

'Die emotie moet eruit'

De ruime nederlaag tegen NEC kwam hard aan. Farioli: "Maandag was een dag waarop we onszelf moesten herpakken, opladen en weer voorbereiden. We hebben gepraat in de frisse lucht en gewerkt. Arbeid leveren we altijd en nu moeten we de bladzijde omslaan. Het gevoel na zondag was heftig, dat valt niet te ontkennen. Die emotie moet eruit door ons hoofd leeg te maken."

Steun van de fans

Farioli zegt zich gesteund te voelen door de fans. "Ik weet dat ruim duizend Ajacieden richting Groningen reizen om ons aan te moedigen. Ze zijn ontzettend belangrijk. Ook zondag na een zware dag in de Johan Cruijff ArenA was het mooi om te zien dat de meerderheid van de fans ons steunden."

