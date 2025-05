Onthulling Ajax-aanvoerder Jordan Henderson maakt veel los: 'Dat zou ik heel heftig vinden'

Ajax-aanvoerder Jordan Henderson heeft veel moeten opofferen om in Amsterdam te kunnen spelen. In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast bespreken voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As de persoonlijke gevolgen van zijn keuze, want is die het wel waard?

“Het lijkt mij wel moeilijk”, begint Van As. “Hij gaf in een interview aan dat hij apart van zijn gezin woont, want die zitten nog in Engeland. Ze hebben het wel geprobeerd met de kinderen in Amsterdam, maar dat was niet te doen. Nu reist hij veel op en neer als hij vrij is, en zijn gezin ook. Maar verder is hij vooral op de club of thuis. Hij komt eigenlijk weinig buiten. Dat lijkt mij best eenzaam, of zo.”

'Ineens hoor je dat ze al jaren verkering heeft': psycholoog smult van mentaal gevecht Ajax en PSV Het was een zondag waar veel mensen voorlopig niet over uitgepraat zullen raken. PSV zorgde voor een krankzinnig slot, waardoor alle druk op Ajax kwam. De koploper verloor van NEC met 3-0 en dat stond eigenlijk in de sterren geschreven: "Die spelers zijn niet voorbereid op dit scenario, dus die blokkeren", zag sportpsycholoog Bram Bakker.

Belaagd op straat

Hoog vult aan: “Als hij op straat loopt, wordt hij natuurlijk ook belaagd door iedereen die met hem op de foto wil, of kinderen die om handtekeningen vragen.”

Van As vraagt zich af of dat bij hem erger is dan bij andere Ajax-spelers. Hoog denkt van wel: “Ja, of hij is er misschien gevoeliger voor. Ik woon toevallig in de buurt van Brian Brobbey, en dan zie je al die kinderen die roepen als hij langsloopt: ‘Ik zag ‘m! Ik zag ‘m!’"

Titelstrijd tussen Ajax en PSV weer helemaal open: dit zijn de mogelijke scenario's in de Eredivisie Ajax hoopte zondag de landstitel binnen te gaan slepen, maar de middag eindigde op rampzalige wijze voor de koploper in de Eredivisie. Concurrent PSV knokte zich op bezoek bij Feyenoord terug van een achterstand en Ajax werd in eigen huis afgedroogd door NEC. Het verschil is met nog twee duels te gaan nog maar één punt. Lees hier de mogelijke scenario's.

"Goh man, wat een leven. Ik zou dat best heftig vinden. Als je dat vervelend vindt, en ik weet niet of dat bij Henderson zo is, dan blijf je waarschijnlijk liever binnen. Misschien ervaart hij dat allemaal net wat zwaarder en wil hij gewoon voetballen, zonder gedoe eromheen", vervolgt Hoog.

Eenzaam bestaan

Volgens Hoog is de situatie hoe dan ook pittig. “Je woont hier en je vrouw en kinderen zijn in Engeland. Dat is wel echt een opoffering. Maar aan de andere kant: als voetballer ga je vroeg met pensioen. Dit is nu hun werk, daar verdienen ze veel geld mee en over een paar jaar heeft hij alle tijd voor zijn gezin. Het is tijdelijk, even doorbijten. Maar ik zou het ook wel heftig vinden. Je mist toch een groot deel van de opvoeding van je kinderen.”

Verbazing over ‘onhandige actie’ van Max Verstappen: 'Is er niemand die dat even opzoekt?' Ook als er geen grand prix is, zit Max Verstappen niet stil. Hij dook afgelopen week op in Duitsland om enkele testrondes te rijden. Dat deed hij in een Ferrari en onder een opvallende schuilnaam. Dat pseudoniem leidde echter tot flink wat ophef. Ook voormalig hockeysters Ellen Hoog en Naomi van As vinden het een 'onhandige' keuze, zo bespreken ze in hun podcast met Sportnieuws.nl.

Van As sluit zich daarbij aan: “Het klinkt als een soort eenzaam bestaan als je het zo leest. Dat gevoel kreeg ik erbij. En dan ga je je afvragen: is dat het allemaal waard? Natuurlijk heeft zijn carrière een houdbaarheidsdatum. Hij is al wat ouder en weet dat het binnenkort voorbij is. Hij heeft zich gecommitteerd aan Ajax, dat is mooi. Maar aan de andere kant: je kinderen zijn maar zo kort klein.”

“Ik vond het ook wel echt heftig om te lezen”, besluit Hoog.

Verbazing over Wout Weghorst na zeperd in titelstrijd: 'Hij doet altijd alsof zijn hele familie is omgekomen' Ajax ging zondag in eigen huis met 3-0 onderuit in eigen huis tegen NEC en daardoor is het gat met PSV nog maar één punt in de strijd om de landstitel. De zeperd maakte veel emoties los bij spits Wout Weghorst. De spits barstte in tranen eruit en dat viel bij Johan Derksen niet goed.

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As samen met Sportnieuws.nl het sportweekend. In deze aflevering: kampioensstress bij Ajax, de indrukwekkende Vuelta-prestaties van de Nederlandse rensters, én welke olympische medaille het duo eventueel zou willen veilen. Beluister via je favoriete podcastapp of hieronder: