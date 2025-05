FC Groningen kan niet wachten om dolend Ajax te ontvangen: 'Stadion gaat adembenemend zijn'

De titelstrijd in de Eredivisie ligt weer helemaal open tussen Ajax en PSV. De Eindhovenaren kunnen bij puntenverlies van Ajax de koppositie overnemen. De Amsterdammers zijn het plots helemaal kwijt en haalden slechts één punt in de afgelopen drie duels. PSV-trainer Peter Bosz kijkt met verwondering naar de situatie in Amsterdam. "Het is ons gebeurd, het gebeurt Ajax nu", aldus Bosz.