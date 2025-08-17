John Heitinga moest in zijn tweede officiële wedstrijd sinds zijn terugkeer als Ajax-trainer direct een klap verwerken. De coach zag dat zijn ploeg met 2-2 gelijkspeelde tegen Go Ahead Eagles.

Heitinga weet dat hem nog veel werk wacht bij Ajax. "We zijn nu vijf of zes weken bezig", zei hij na een gelijkspel tegen Go Ahead Eagles (2-2) bij ESPN. "We moeten nog schaven. We zijn op zoek naar balans."

Ajax speelde compacter dan vorige week in het gewonnen thuisduel met Telstar (2-0), dat tot achttien doelpogingen kwam. Go Ahead Eagles schoot en kopte de bal acht keer richting het doel maar scoorde wel tweemaal. Ajax liet zich verrassen na een hoekschop (1-0) en Davy Klaassen verloor voor de 2-1 doelpuntenmaker Evert Linthorst uit het oog. "Dat wil je niet zien als trainer", zei Heitinga.

Creatieve wissels van Heitinga

Ajax ging beter spelen met invallers Oscar Gloukh en Oliver Edvardsen. "Gloukh zorgde voor creativiteit", zei Heitinga. "En met Edvardsen kwam onze rechterkant in balans. We blijven op zoek naar een ervaren verdedigende middenvelder."

De nieuwe Japanse verdediger Ko Itakura moest zich na rust laten vervangen. "Maar hij is niet geblesseerd", zei Heitinga. "Hij had kramp."

Alles over de VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.