Go Ahead Eagles - Ajax was nog maar net bezig of Davy Klaassen had zijn reputatie alweer waargemaakt. De aanvallende middenvelder, ook wel bekend als 'Mister 1-0', zette de bezoekers binnen drie minuten op voorsprong door de openingstreffer binnen te knippen. Hij scherpt zijn bizarre statistieken daarmee nog verder aan.

Klaassen profiteerde in de beginfase van een klungelige actie van Go Ahead-verdediger Gerrit Nauber. Hij wilde de bal wegwerken uit het strafschopgebied, maar zorgde er enkel voor dat die omhoog ging en de Ajax-middenvelder was er als de kippen bij om de 0-1 binnen te knikken. 'Mister 1-0' (of in dit geval 'Mister 0-1') maakte op die manier zijn bijnaam weer helemaal waar.

'Mister 1-0' doet het weer

Het was voor Klaassen doelpunt nummer 129 uit zijn carrière en dit was al de 48ste keer dat hij de openingsgoal in de wedstrijd maakte. Dat betekent dat meer dan een derde van al zijn doelpunten de eerste van die wedstrijd was. Dat lijkt niet bijzonder als je ziet dat er deze eeuw 30 Nederlandse spelers zijn geweest die vaker de score openden, maar dat waren wel bijna allemaal spitsen.

Klaassen is een van de weinige aanvallende middenvelders op die lijst. Zo staat Klaas-Jan Huntelaar bovenaan met 103 openingstreffers en volgt de huidige Feyenoord-coach Robin van Persie op de twee plek met 102 stuks. Van de huidige actieve spelers in de Eredivisie wist Ricky van Wolfswinkel het vaakst de score te openen. Hij deed dat 85 keer.

Rafael van der Vaart spant de kroon

Dat Klaassen nog een lange weg te gaan heeft om de aanvallende middenvelder met de meeste openingstreffers te worden, blijkt wel uit het feit dat Van Wolfswinkel zelfs nog achter die speler staat. Rafael van der Vaart was in zijn loopbaan liefst 86 keer goed voor de 1-0 of de 0-1. Ook Georginio Wijnaldum en Wesley Sneijder staan overigens nog boven de Ajacied.

