Ajax heeft opnieuw beet op de transfermarkt. De Amsterdamse club heeft een transfervrije speler opgepikt, die tot afgelopen seizoen onder contract stond bij FC Barcelona. Eloi Gómez Saus maakt de overstap naar de Johan Cruijff Arena en tekent tot medio 2028.

Gómez Saus is een defensieve middenvelder van pas 16 jaar oud. Het afgelopen seizoen kwam de Spanjaard uit voor de onder 16 van FC Barcelona. Bij Ajax zal de jeugdinternational aansluiten bij de onder 17. Ajax is op hem gekomen door de jeugdtoernooien, waar hij indruk maakte tégen de Amsterdammers.

Marijn Beuker is blij met de nieuwe aanwinst: "Eloi is een typische spelverdeler voor Ajax. Hij betrekt zichzelf veelvuldig in de opbouw, toont voetballend initiatief en voetbalt graag vooruit. Hij combineert daarbij spelintelligentie met techniek en is daardoor in staat om combinaties te maken door één of twee keer de bal te raken."

Beuker is ervan overtuigd dat Ajax met Gómez Saus een 'nieuwe groeibriljant in de opleiding' heeft. "Onze verwachting is dat hij bij ons snel zijn draai zal vinden."

Type Frenkie de Jong

De piepjonge middenvelder reageert zelf ook op zijn komst. "Ik ben heel blij met deze stap, naar een club van wereldformaat. Een club die dezelfde speelstijl hanteert als FC Barcelona. Dat is belangrijk voor mij, want dat is ook mijn speelstijl. Ik kan niet wachten om te beginnen, wedstrijden te spelen en volop te genieten."

Zijn familie stond met tranen in de ogen toen hij zijn contract tekende, was te zien op beelden van Ajax TV. Gómez Saus vergelijkt zichzelf met Frenkie de Jong. "Ik speel als controleur. Hij is een grootheid bij Barça. Hij is een van de spelers naar wie ik veel kijk. En Rodri van Manchester City."

