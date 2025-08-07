De transfer van Kristian Hlynsson naar FC Twente markeert een nieuw hoofdstuk in het leven van de IJslandse middenvelder. In een openhartig gesprek met Sportnieuws.nl blikt Hlynsson terug op zijn bewogen jeugd, de vergelijking met Jari Litmanen en zijn eerste indrukken in Enschede. "Dat was enerzijds moeilijk omdat ik net was begonnen, aan de andere kant ook prettig voor me", stelt hij.

De 21-jarige Hlynsson is door zijn jonge leven heen al flink wat verhuisd. "Ik vind het niet moeilijk. Natuurlijk wil ik me ook thuis voelen, maar daar moet je gewoon de tijd voor nemen. Ik hoop dat ik me snel thuis voel in Twente, maar ik heb in ieder een goed gevoel bij de club. Het is anders dan Amsterdam of Rotterdam, maar voor mij is het prima", vertelt Hlynsson, die stellig is over zijn 'échte thuis': "Dat is IJsland. Alleen, ik ben er alleen als ik met de nationale ploeg op stap mag."

Bewogen jeugd

Van jongs af aan draaide alles bij de familie Hlynsson om voetbal. Zijn vader was ooit IJslands jeugdinternational, zijn broer Agust voetbalt op het hoogste niveau van IJsland, en zelf droomde Kristian alleen maar van een leven op het veld. "Voetballer is het enige dat ik wilde worden. Ik had geen andere ambitie. Nee, dat kan denk ik ook niet anders als je thuis alleen maar over voetbal praat. Ik was ook altijd aan het voetballen, samen met mijn broer en een vriend op een kunstgrasveld naast mijn school."

Hlynsson werd geboren in Denemarken, waar zijn moeder destijds studeerde, maar groeide verder op in het zuiden van IJsland. Op zijn achtste verhuisde hij naar Kópavogur, de voorstad van Reykjavik. Niet veel later trok hij met zijn familie naar Engeland, omdat zijn broer en hij bij Norwich ging voetballen. Een jaar later keerde Hlynsson weer terug naar IJsland om zich opnieuw aan te sluiten bij Breiðablik. "Dus nee, verhuizen is niet moeilijk", lacht Hlynsson.

Carrière maken bij Ajax

Op zestienjarige leeftijd maakte Hlynsson de overstap naar Ajax. Het was een droom die werkelijkheid werd, maar het verliep direct niet zonder hobbels. "Dat was best moeilijk, vooral omdat ik voor het eerst alleen was gegaan. Maar je kan gewoon niet in IJsland blijven als je droomt van het spelen in de top van het profvoetbal. Dan móét je naar het buitenland. Iedere IJslander die naar de top wil, gaat op jonge leeftijd naar het buitenland. Daarom wilde ik ook zo snel naar Ajax", vervolgt hij.

Na een korte tijd bij Ajax onder 16, gooide de coronapandemie roet in het eten en keerde hij tijdelijk terug naar IJsland. "Dat was enerzijds moeilijk omdat ik net was begonnen, aan de andere kant ook prettig voor me. Daarna was ik meteen gewend aan de situatie", aldus Hlynsson, die uitstekend werd geholpen door gastgezinnen. "Ze stonden altijd voor me klaar als ik iets nodig had. Ik heb nog steeds contact met ze", zegt hij dankbaar.

Vergelijking met Jari Litmanen

Bij Ajax werden hoge verwachtingen geschept. Ronald de Boer, zijn voormalig mentor, vergeleek hem zelfs met clubicoon Jari Litmanen. "Ik vind Kristian heel erg op Jari (Litmanen) lijken. Jari was ook geen dribbelaar, maar hij bleef maar gaan. Dat kan Hlynsson ook honderd keer per wedstrijd", vertelde De Boer eerder tegen het AD. De vergelijking met Litmanen ervaart hij niet als een last, maar juist als een compliment. "Ik heb een paar filmpjes op YouTube gekeken en het was een écht grote speler. Dan is het alleen maar goed om zulke vergelijkingen te horen. In het voetbal heb je te maken met druk, maar dat is niet negatief. Ik vind het juiste alleen maar positief dat er een bepaalde druk is.”

Toch kreeg Hlynsson niet het volledige vertrouwen van de opeenvolgende trainers. Over zijn prestaties blijft hij positief. "Ik heb geen prijs gewonnen, maar ik ben wel verder en daar ben ik trots op. Het mooiste vind ik mijn doorbraak van de jeugd naar het eerste elftal. Dat kunnen niet veel spelers doen. En uiteindelijk heb ik ook gewoon tien goals gemaakt en heb dertig wedstrijden voor Ajax 1 gespeeld. Dat geeft een goed gevoel."

Zijn jongensdroom om een Scandinavische legende bij Ajax te worden is niet volledig uitgekomen. "Nee, dat ben ik niet geworden", zegt Hlynsson. Toch kijkt hij vooruit, naar zijn toekomst bij FC Twente. "Het is écht een goede club en past heel goed bij mij. We gaan een goed seizoen tegemoet. Wanneer ik tevreden ben? Ik wil een prijs winnen", sluit hij ambitieus af.