Ajax verwelkomt heel bijzondere gast op trainingsveld: 'Toen ik jong was, keek ik al naar dat team'

Ajax had onlangs bezoek van een zeer bekende voetballer. Marek Hamsik, 138-voudig international van Slowakije, was op bezoek als cursist van de UEFA Pro License. Daar gaf de voormalig middenvelder van onder andere Napoli toe vroeger veel naar Ajax te hebben gekeken op televisie.

"We gaan naar verschillende Europese clubs om te zien hoe ze trainen, wat hun filosofie is en om met de trainer te praten", sprak Hamsik bij Ajax TV. "Ik heb heel mijn leven in Italië gespeeld. Ik hou van de speel- en denkwijze. De Italiaanse trainer, daarom koos ik Italië." De 37-jarige trainer in opleiding - die ook nog op een laag niveau in Slowakije voetbalt - speelde twaalf seizoenen voor Napoli.

Hamsik was blij om op het trainingscomplex van de Amsterdamse club te zijn. "Iedereen kent de Ajax School. Ik ben blij om hier te zijn en de Ajax-methodologie te zien. Het is altijd leuk om zo'n belangrijke club te bezoeken. Het belangrijkste is de stijl, die is al heel lang beroemd door Johan Cruijff."

"Toen ik jong was, keek ik naar het geweldige Ajax-team met Kluivert, Overmars, Reiziger, de broertjes De Boer. Het was heel leuk om dat soort voetbal te zien." Hamsik is sinds september 2023 al de teammanager en assistent-trainer van het Slowaakse elftal. In zijn thuisland heeft hij ook nog de Hamsik Academy, waar de middenvelder sinds februari dit jaar ook nog speler van is. De club speelt op het derde niveau.

Hamsik - die tegenwoordig weer in bezit is van zijn befaamde hanenkam - kwam bij Ajax een Italiaanse trainer tegen. Francesco Farioli staat sinds dit seizoen aan het roer bij de Amsterdamse ploeg. Onder zijn leiding krijgt de club weinig tegendoelpunten en staat Ajax nipt bovenaan in de Eredivisie, met één punt voorsprong op PSV.

"Blij om hier te zijn en de Ajax-filosofie te zien." - Marek Hamšík — AFC Ajax (@AFCAjax) May 13, 2025

