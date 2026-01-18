Ajax is in de zoektocht naar nieuwe versterkingen uitgekomen bij Arsenal-speler Oleksandr Zinchenko. De Oekraïner zit nu nog op huurbasis bij Nottingham Forest maar komt daar nauwelijks aan spelen toe. Zelf zou de oud-speler Manchester City en - op huurbasis - PSV naar verluidt ook openstaan voor een transfer naar Ajax

Zoals gezegd speelt Zinchenko nu bij Nottingham Forest, maar de speler zou ontevreden zijn met zijn speeltijd. De Oekraïner staat nog tot het einde van het seizoen onder contract bij Arsenal, daarna is hij transfervrij. Het idee is bij Ajax dan ook dat na het huren Zinchenko transfervrij defnitief de overstap zou maken naar de Amsterdammers, zo schrijft De Telegraaf.

Bekend met de Eredivisie

Zinchenko is al bekend met de Eredivisie, de Arsenal-speler speelde namelijk op huurbasis een jaar bij PSV. De oud-PSV'er speelt doorgaans als linksback, maar komt ook in het middenveld prima uit de voeten. Zo speelt Zinchenko bij het nationale team van Oekraïne vrijwel altijd op de zes-positie.

Volgens krant is de transfer zijn Arsenal en Ajax op enkele details na al rond met elkaar over het huren van Zinchenko voor de rest van het seizoen.

Ajax kan de versterking wel gebruiken, de ploeg uit Amsterdam is de tweede seizoenshelft niet optimaal begonnen met een gelijkspel afgelopen zaterdag tegen Go Ahead Eagles en midweeks de vernedering in de KNVB Beker waarbij de ploeg met 6-0 werd verslagen door AZ.

