Ajax wint Future Cup na spannende finale tegen FK Partizan

Ajax onder 17 heeft maandag de Future Cup gewonnen. Op Sportpark De Toekomst speelden internationale jeugdteams een toernooi tegen elkaar. Na een aantal spannende wedstrijden trok Ajax aan het langste eind.

Ondanks mogelijkheden voor Ajax in de openingsfase via Emre Ünüvar en Lasse Abildgaard werd er voor rust nog niet gescoord. Jinairo Johnson opende de score in de tweede helft van de finale tegen FK Partizan. Na een combinatie met Bendeguz Kovacs schoot Sean Steur via de keeper van de tegenstander de 2-0 binnen.

In de slotfase maakte Partizan het nog spannend. Verdediger Lazar Radosavljevic maakte de 2-1. Het lukte de club uit Servië niet om nog een gelijkmaker te scoren en dus mocht Ajax zichzelf de winnaar van het toernooi noemen.

In de halve finale van Ajax tegen Paris Saint-Germain was nog sprake van een spannende strafschoppenserie met een hoofdrol voor Ajax-keeper Aymean El Hani, die twee penalty's wist te stoppen.