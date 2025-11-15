John Heitinga is een pure Ajacied. Hij doorliep er de jeugdopleiding, brak er door in het eerste elftal en nam er afscheid als voetballer. Daarna begon hij er zijn carrière als trainer. Dat liep iets minder af, want onlangs werd Heitinga ontslagen als hoofdcoach. Toch zijn ze hem in Amsterdam niet vergeten.

Heitinga werd begin dit seizoen aangesteld bij Ajax, als vervanger van Francesco Farioli. De Italiaan loodste de Amsterdammers ondanks een mindere selectie naar een knappe tweede plek in de Eredivisie. Ajax en Farioli gingen niet verder en de club kwam uit bij Heitinga, die het seizoen ervoor als assistent-trainer van Arne Slot bij Liverpool kampioen werd in de Premier League.

Ajax hoopte attractiever voetbal te spelen en zagen daarin Heitinga als de geschikte man. De voormalig verdediger kreeg het team echter niet aan de praat, dus werd hij begin november aan de kant geschoven. Op dat moment stond Ajax acht verliespunten achter Feyenoord en PSV en had het vier keer verloren in de Champions League. Vervolgens werd Fred Grim aangesteld als interim-trainer.

Jarige John Heitinga

Ruim anderhalve week na zijn ontslag vierde Heitinga zijn 42e verjaardag. Dat waren ze bij Ajax ook niet vergeten. Dus kwam er een post op sociale media met de mooie momenten die Heitinga bij de club heeft beleefd. Van jeugdspeler, tot het trainen met Zlatan Ibrahimovic en het winnen van de Gouden Schoen tot zijn trainersloopbaan.

Dat eindigde niet zoals gehoopt, maar toch zijn de fans nog altijd positief over Heitinga. 'Je blijf voor altijd een van ons', reageert iemand. 'Johnny blijft een echte Ajacied', schrijft een ander. Weer een ander zegt: 'Borst vooruit, kin omhoog'.

Grim blijft voorlopig aan

Op de algemene vergadering voor aandeelhouders in de Johan Cruijff ArenA bleek dat er vooralsnog geen directe vervanger komt voor Heitinga. Grim, die al assistent was onder de oud-international, blijft voorlopig zitten als interim. Dat zei algemeen directeur Menno Geelen. Volgens Geelen wil Ajax eerst een opvolger vinden voor Alex Kroes, de technisch directeur die zijn vertrek heeft aangekondigd. In de ideale situatie zoekt de nieuwe technisch directeur een opvolger Heitinga.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.