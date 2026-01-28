In de laatste dagen van de transfermarkt doet Ajax de nodige zaken. Dinsdag kwam het nieuws naar buiten dat het zich spoedig gaat versterken met keeper Maarten Paes. Dat heeft te maken met een vertrek van een andere doelman. Remko Pasveer gaat de club namelijk verlaten en keert terug op bekend terrein.

Volgens De Telegraaf heeft de 42-jarige keeper een verzoek neergelegd bij de clubleiding van Ajax om naar Heracles Almelo te gaan. De ervaren doelman stond daar jarenlang onder de lat en wil de club nu helpen om degradatie te voorkomen. Dat is volgens de krant ook de reden dat Maarten Paes overkomt van Dallas FC.

Debuut in Champions League en Oranje

Naar verluidt zouden de Ajax-spelers al weten dat Pasveer Amsterdam gaat verlaten. Pasveer kwam in 2021 over van Vitesse en werd mede door een schorsing van André Onana en een zware blessure van Maarten Stekelenburg plots eerste keeper. Het leverde hem successen in de Champions League en zelfs een debuut in het Nederlands elftal op.

Terugkeer naar Heracles Almelo

Dit seizoen moet hij het vooral doen met reservebeurten, omdat de gehuurde Vitezslav Jaros meestal de voorkeur krijgt. Mede daardoor wil Pasveer graag vertrekken. Hij speelde immers van 2006 tot en met 2014 voor Heracles. Daarvoor debuteerde hij bij FC Twente in de Eredivisie. Dat was al in het seizoen 2003/2004, 22 seizoenen geleden dus.

Ook speelde hij (op huurbasis) voor Go Ahead Eagles, voor PSV en Vitesse. Na 4,5 jaar komt er dus een einde aan het tijdperk in Amsterdam voor Pasveer. In Almelo kan hij aan de bak. De Heraclieden staan onderaan in de Vriendenloterij Eredivisie en moeten in de resterende duels dus alles op alles zetten om niet te degraderen. De onderste twee uit de competitie dalen af naar de Keuken Kampioen Divisie, de nummer zestien speelt play-offs om degradatie te voorkomen.

