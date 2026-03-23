Wesley Sneijder heeft contact gezocht met Yvonne Coldeweijer nadat ze een roddel over de ex-voetballer had geplaatst. De 'juicekoningin' die onlangs een comeback maakte, heeft de roddel over de recordinternational dan ook gerectificeerd.

Coldeweijer maakte een maand geleden een comeback met haar juicechannel. Via dat kanaal deelt ze roddels over bekende Nederlanders. Ze besloot eerder om dit kanaal achter zich te laten, omdat ze een show voor Talpa ging maken. Die show kwam er echter nooit, waardoor Coldeweijer op dit moment in een rechtszaak zit met het media-bedrijf van John de Mol.

Onlangs plaatste Coldeweijer een roddel over Sneijder die te gast was bij Radio 538 voor een interview. Daarbij zat de oud-voetballer regelmatig aan zijn neus. Coldeweijer dacht dat dit een wel heel opvallende reden had. Zij suggereerde dat Sneijder een 'oliebol met poedersuiker had gegeten', doelend op mogelijk drugsgebruik. Deze roddel kwam ook bij de ex-voetballer terecht en hij zocht contact met Coldeweijer om uitleg te geven over de situatie.

Rectificatie

Sneijder vertelde de presentatrice dat hij veel last heeft van hooikorts en daarom gebruik maakt van een speciale neusspray. Dit zou de reden zijn dat hij regelmatiger aan zijn neus zat tijdens het interview. Coldeweijer besloot door die uitleg een rectificatie te geven via haar sociale media. Iets wat ze niet regelmatig doet.

‘Wes heeft mij benaderd en uitgelegd dat hij veel last heeft van hooikoorts en nu een neusspray gebruikt', zei Coldeweijer over het gerucht dat ze rondom Sneijder had verspreid.

Voetbalcomeback Sneijder

Onlangs maakte Sneijder enkele jaren na zijn laatste wedstrijd als voetballer ook zijn comeback op de amateurvelden. Tijdens een wedstrijd van OSM'75 in Maarssen kwam hij als invaller binnen de lijnen. Echter moet de wedstrijd met Focus'07 uit Culemborg overgespeeld worden, omdat de coach van OSM een wisselmoment te veel had gebruikt. De comeback van Sneijder viel daarom in het water, maar dinsdag moet het duel overgespeeld worden. Als de voetballer zijn agenda het toelaat, zal hij alsnog meedoen met de wedstrijd. Dat maakte hij bekend in het veelbesproken interview met Radio 538.