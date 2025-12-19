De 42-jarige Remko Pasveer heeft zich uitgesproken over zijn toekomst bij Ajax. Zijn contract loopt tot het einde van het seizoen en hij realiseert zich dat zijn profcarrière daarna misschien wel voorbij is.

"Eigenlijk wil ik nooit stoppen, want ik vind het spelletje gewoon te leuk", vertelt Pasveer in AjaxLife. Daarom besloot hij na het afgelopen seizoen onder Francesco Farioli nog een jaartje door te gaan.

'Met z'n allen op een missie'

Ondanks het mislopen van de landstitel genoot hij vorig jaar bij de club. “Het gevoel dat we echt met z’n allen op een missie waren. De visie vanuit de trainersstaf, onder leiding van Farioli, was zo duidelijk en alle stafleden brachten zoveel energie mee", legt hij uit. "Iedereen gedijde daar goed bij."

"En dit seizoen gaat het weer een stuk minder", vervolgt de keeper. John Heitinga kwam als opvolger van Farioli naar de club, maar werd na teleurstellende resultaten weer ontslagen. "Maar afgelopen seizoen geeft hoop. Je ziet dat je met een paar goede keuzes de boel weer snel kunt omdraaien.”

Reële kans

Pasveer verloor onder interim-trainer Fred Grim zijn basisplaats aan Vítězslav Jaroš. Hij is zich er daarom van bewust dat zijn dagen als profkeeper misschien wel geteld zijn. "Ik realiseer me dat mijn carrière als topvoetballer een keer stopt en dat de kans reëel is dat dat komende zomer is. Als dat zo is, heb ik daar vrede mee.”

Woensdag beleefde de 42-jarige nog een mooie mijlpaal. In het bekerduel met Excelsior Maassluis (2-7) stond Pasveer voor de honderdste keer onder de lat bij Ajax.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.