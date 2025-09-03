Ja, Ajax was nog op tijd met het afronden en aanmelden van Kasper Dolberg op de slotdag van de transfermarkt. Maar de Amsterdammers maakten het nog spannend in de deal met Anderlecht. Drie uur voor de deadline was er nog altijd geen witte rook en werd al geïnformeerd naar andere aanvallers.

Dat blijkt uit een reconstructie van het Algemeen Dagblad. Ajax-volger Johan Inan zat dinsdag de hele tijd bovenop de transferafdeling van de recordkampioen en schetst dat er last minute nog gekeken werd naar spelers in de categorie 'plan-b', omdat de transfer van Dolberg niet wilde vlotten. Uiteindelijk werd om 22.45 uur melding gemaakt van de gelukte transfer van de Deense spits van Anderlecht, maar het scheelde allemaal niet veel.

Tien miljoen euro

Pas aan het begin van de avond wordt de wens van een huur met (verplichte) optie tot koop veranderd in een definitieve koop met een eerste bod richting de tien miljoen euro. Anderlecht, dat dan al de hele dag welwillend tegenover een verkoop van Dolberg staat, steekt de koppen bij elkaar en gaat akkoord met een vast bedrag van precies tien miljoen euro. Daarmee is het 'hoofdlijnenakkoord' bereikt, maar duurt het weer uren voor er volgende stappen gezet kunnen worden.

'Alle hens aan dek'

In de laatste vier uur moet het papierwerk in orde worden gemaakt én wacht Anderlecht nog op de bonussen die aan de transfer verbonden dienen te worden. Het is volgens het AD dan 'alle hens aan dek'. Vorig jaar liep de komst van Kamaldeen Sulemana van Southampton spaak omdat de juridische afdeling een puinhoop was bij Ajax. Daar is aan gewerkt en zodoende wordt nu alles bijtijds geregeld, zodat de Deen, die ongeduldig in Denemarken wacht op groen licht, zich voor 23.00 uur officieel speler van Ajax mag noemen. Hij tekent een contract van 4 jaar.

Tijjani Noslin

Een alternatief voor Dolberg was al op het vizier gekomen van technisch directeur Alex Kroes, maar Anderlecht liet zich niet onder druk zetten door Ajax. De Amsterdammers schaakten op meerdere borden tegelijkertijd en informeerden bij Lazio Roma of de Nederlandse buitenspeler Tijjani Noslin kon worden gehuurd. Die zat live bij ESPN in de transfershow en meldde ook dat Ajax interesse had. De Italiaanse club liet echter geen speler meer gaan, omdat het een verbod heeft op aankopen en dus geen eigen spelers meer kan missen.

William Osula

De aangeboden spits William Osula van Newcastle United, ook een Deen, werd door Ajax meteen veel te duur bevonden. Interessant was de tegen Liverpool scorende spits wel voor Kroes. Omdat de deal met Dolberg rondkwam, hoefde de td geen paniekaankopen meer te doen en is de gewenste spits binnen.