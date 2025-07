Almere City is door eigenaar Lesley Bamberger verkocht. Dat meldt de club via de officiële kanalen. Het Japanse bedrijf Yanmar is nu officieel eigenaar van de club, nadat het eerder al naamgever was van het stadion.

De licentiecommissie betaald voetbal van de KNVB moet de transactie nog goedkeuren. Almere City degradeerde het afgelopen seizoen als nummer laatst van de Eredivisie naar de Keuken Kampioen Divisie.

Yanmar

"Yanmar is sinds 2015 de naamgever van ons stadion en een van onze meest trouwe en betekenisvolle businesspartners. Daardoor voelt dit als een logische volgende stap in onze samenwerking", zei John Bes, algemeen directeur van Almere City FC, op de clubsite. "Het onderstreept het vertrouwen dat Yanmar heeft in de strategie en potentie van Almere City."

Yanmar is van plan om voort te bouwen op de bestaande organisatie, schrijft Almere op de eigen site. Het bedrijf "is verheugd te melden dat de continuïteit gewaarborgd is met het aanblijven van de directie en de onafhankelijke rvc-leden. De beoogde overname heeft dan ook geen gevolgen voor de medewerkers."

Ambitie

Samir Laoukili, directeur bij de Europese tak van Yanmar legt uit dat het bedrijf al sinds 1989 een vestiging heeft in Almere en "voelt zich al jarenlang verbonden met de stad, de regio en haar inwoners. Met deze stap willen we die band verder verdiepen en samen met de club bouwen aan duurzame sportieve en maatschappelijke groei", aldus Laoukili.

Yanmar, dat onder meer dieselmotoren en landbouwmachines maakt, is al sinds 1957 eigenaar van de Japanse profclub Cerezo Osaka. De club werd onder meer vier keer landskampioen onder de naam Yanmar Diesel SC.

Almere City

De ploeg uit Almere neemt het in de voorbereiding voor het nieuwe seizoen op tegen onder andere AZ, ADO Den Haag en Umm Salal. De openingswedstrijd van het nieuwe seizoen is tegen Vitesse. Almere versterkte zich deze zomer met Julian Rijkhoff van Ajax. De spits komt op huurbasis over van de Amsterdammers.