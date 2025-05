Gedegradeerd Almere City kan dit weekend een unieke 'prestatie' neerzetten

Met nog één wedstrijd te gaan is Almere City gedegradeerd uit de Eredivisie. De ploeg van trainer Jeroen Rijsdijk hield het twee seizoenen vol op het hoogste niveau van Nederland. Dit weekend kan Almere City voor een bijzondere statistiek zorgen.

De nummer 18 van de Eredivisie kwam dit seizoen weinig aan scoren toe. Almere City maakte in 33 wedstrijden slechts 22 doelpunten: invallers bij Ajax maakten er al meer. De topscorer is Fransman Junior Kadile met vijf doelpinten.

Strafschoppen

Het helpt niet dat Almere City in het gehele Eredivisieseizoen geen 'gratis' doelpunt ontving in de vorm van een strafschop. Almere City is zelfs de enige club uit de Eredivisie die nog geen strafschop toegekend heeft gekregen. Dat is uniek.

"Als je dan moeite hebt met scoren, zou het wel lekker zijn als je het af en toe mag proberen zonder dat tegenstanders in de weg staan. Dat je alleen het balletje nog achter de keeper moet krijgen", wordt er besproken in de VI ZSM-podcast, die achter het feitje kwam.

De laatste ploeg die géén strafschop kreeg in een heel seizoen was RBC Roosendaal in seizoen 2004/2005. In 2011 raakte die club failliet en is nu actief in het amateurvoetbal. Als Almere City tegen AZ geen penalty's krijgt, is het de eerste Eredivisieclub in 20 jaar die dit voor elkaar krijgt.

Laatste wedstrijd

Om dat te voorkomen heeft Almere City nog één kans. Zondag spelen ze - net zoals alle andere ploegen in de Eredivisie - om 14.30 uur hun laatste competitieduel. Ze gaan op bezoek bij AZ, nummer vijf van de Eredivisie. AZ zal het seizoen graag met een overwinning eindigen om zo als hoogst geplaatste ploeg de play-offs om Europees voetbal in te gaan.

FC Twente volgt namelijk op twee punten afstand, al gaat de club uit Enschede wel op bezoek bij een getergd Ajax.

