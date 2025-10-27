Na een geweldige periode van Feyenoord leek de ploeg van Robin van Persie het beste in elkaar te klikken van de ploegen in de Eredivisie. Dat had vooral te maken met de moeizame start van PSV. Want nu de Eindhovenaren eenmaal op de rails zitten, lijken ze ook niet meer te houden. PSV staat boven alles en iedereen in Nederland, dat werd afgelopen weekend maar weer eens duidelijk.

Wie eerlijk kijkt naar de krachtsverhoudingen in de VriendenLoterij Eredivisie ziet één ploeg er bovenuit steken en dat is PSV. Ondanks de vele personele problemen hebben zij de zaken het beste voor elkaar.

Feyenoord begon prachtig en verloor tot het duel met PSV nog niet, maar oogt toch wankeler dan de ploeg van Peter Bosz. Dat werd ook duidelijk in de topper tussen de twee beste ploegen van Nederland.

Het collectief is de kracht bij PSV

PSV heeft simpelweg meer kwaliteit in de selectie en diezelfde selectie is ook beter op elkaar afgestemd dan elders in de Eredivisie. Blikvanger Ismael Saibari is niet te houden, maar ook Jerdy Schouten dirigeert vanaf de positie als centrale verdediger het hele team. Om alleen deze namen uit te lichten zou je het collectief tekort doen, want juist de geoliede machine die Bosz heeft gecreëerd, is de sleutel tot succes in Eindhoven.

Met het duel tegen Napoli lieten de Eindhovenaren al zien waar ze toe in staat zijn, maar ook tegen Feyenoord konden zij hun spel spelen. In De Kuip Feyenoord de wil opleggen is maar weinig ploegen weggelegd, maar PSV deed het. Het speelde zekerder, gecontroleerder en sneller.

Eenzame hoogte

Feyenoord zit er heel dichtbij, niet voor niets stonden zij tot zondagmiddag alleen bovenaan. Ze hadden nog geen slippertje gemaakt, tot PSV langs kwam. Daarmee is de toon voor de rest van het seizoen gezet: PSV en Feyenoord gaan bovenin de dienst uitmaken. Clubs als Ajax en AZ komen voorlopig niet in de buurt. Dat is ook toe te schrijven aan Peter Bosz en Robin van Persie die beide een overduidelijke visie overbrengen op het team, wat perfect past bij de club en het voetbal dat ze willen spelen.

Maar als er tussen die twee gekozen moet worden, zal het toch PSV zijn dat de kampioenskandidaat is dit seizoen. Net als dat in de voorbereiding al voorspeld werd. Het zal aan de Eindhovenaren zelf liggen hoe gemakkelijk de weg naar het kampioenschap zal zijn. Maar dat ze die weg gaan bewandelen, lijkt duidelijk. En dat zijn ze, zeker na afgelopen week, ook wel aan hun stand verplicht.

