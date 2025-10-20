De komende speelronde in de Eredivisie belooft vuurwerk op te leveren. De topper Feyenoord - PSV staat op het programma, maar ook de duels FC Twente - Ajax en AZ - FC Utrecht zijn het kijken waard. De KNVB heeft de scheidsrechters bekend gemaakt voor de duels in de Eredivisie.

Allard Lindhout heeft zondag de leiding bij de topper in de Eredivisie tussen Feyenoord en PSV. De 38-jarige scheidsrechter krijgt in De Kuip ondersteuning van grensrechters Rogier Honig en Johan Balder. Alex Bos is de vierde official en Dennis Higler de videoscheidsrechter.

Vaker scheids bij topduel

Het is niet voor het eerst dat Lindhout de wedstrijd tussen Feyenoord en PSV fluit. In september 2022 leidde hij de ontmoeting tussen beide clubs in Eindhoven in de Eredivisie. PSV won toen met 4-3. In augustus 2023 was Lindhout de scheidsrechter bij Feyenoord - PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Ook toen won PSV, met 1-0 in De Kuip.

FC Twente - Ajax

Serdar Gözübüyük fluit zondag in Enschede de wedstrijd tussen FC Twente en Ajax. De VAR bij het duel in Enschede is Pol van Boekel. Jeroen Manschot, die tijdens Ajax - AZ afgelopen weekend een hoofdrol vertolkte door bijvoorbeeld een rode kaart van Wout Weghorst over het hoofd te zien, krijgt geen wedstrijd komend weekend. Hij mag alleen als VAR werken tijdens Go Ahead Eagles - Excelsior zondagavond.

Bas Nijhuis, Danny Makkelie en Joey Kooij

AZ - FC Utrecht staat onder leiding van Bas Nijhuis, die hulp krijgt van VAR Ingmar Oostrom. Danny Makkelie fluit FC Volendam - Heracles en Sparta - Telstar wordt gefloten door Joey Kooij. In het kader van uitwisseling tussen België en Nederland is er komende speelronde ook een Belgische arbiter actief in het Nederlands betaald voetbal en andersom. De Belgische arbiter Dunken van de Velde leidt vrijdagavond FC Eindhoven - VVV-Venlo in de KKD. Andersom heeft Kevin Puts vrijdag de leiding over RFC Seraing - Lierse in de Belgische 2e klasse.

