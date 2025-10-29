Excelsior Maassluis heeft voor een stunt gezorgd tegen Eredivisieclub Excelsior in de Eurojackpot KNVB Beker. De twee ploegen gingen met een stand van 0-0 de verlenging in, waarin de amateurs op het allerlaatste moment de overwinning over de streep trokken.

De wedstrijd begon met wat vertraging. De aftrap worden uitgesteld. Dat had te maken met confettisnippers die het zicht belemmerden. Toen het duel eenmaal begonnen was, kwam het ook langzaam op gang.

Na de reguliere speeltijd was er nog niet gescoord. De clubs leken af te stevenen op strafschoppen om te beslissen wie er doorgaat in de beker. Maar in minuut 120 wisten de amateurs plots toch het doel te vinden.

Het publiek in Maassluis werd uitzinnig. Tijdens de laatste aanval van het duel viel de bal binnen via Nick Nagtegaal. De wisselspelers renden het veld op om de zege te vieren.

Teleurstelling

Voor Excelsior Rotterdam was het een enorme deceptie. "Dit is een grote teleurstelling", zegt aanvoerder Casper Widell na de goal in de laatste seconde. "Het was niet goed genoeg. We hadden veel de bal, maar creëerden te weinig kansen. Het is geen gebrek aan concentratie. We waren erg gemotiveerd en wilden winnen. We zagen het als een finale, maar misten kwaliteit in de eindfase."

Stuntende amateurs

De spelers van Excelsior Maassluis zijn niet de enige stuntende amateurs in de eerste ronde van de KNVB Beker. HSV Hoek won woensdag van FC Eindhoven. Op dinsdagavond maakten er ook al een aantal amateurploegen indruk. Zo won GVVV na een razendsnelle voorsprong met 4-2 van De Graafschap. Katwijk won na penalty's van Vitesse en Hoogeveen won met 1-0 van FC Emmen. Eredivisionist Fortuna Sittard ontsnapte op bezoek bij Gemert, door met slechts 1-0 te winnen.