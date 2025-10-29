Na een chaotische openingsavond in de eerste ronde van de Eurojackpot KNVB Beker, zijn er ook woensdag weer ongeregeldheden. De wedstrijd tussen Genemuiden en Halsteren moest stilgelegd worden na racistische geluiden.

Halsteren heeft na twee stunts in de voorrondes het hoofdtoernooi van de KNVB Beker bereikt en woensdag stond een verre uitwedstrijd tegen derdedivisionist SC Genemuiden op het programma. Na ruim een uur speeltijd ging het mis.

Het duel moest tijdelijk stilgelegd worden na vermeende spreekkoren richting Halsteren-verdediger Doriano Kortstam en doelman Pawel Rabin. Na een aantal minuten kwam er een duidelijke boodschap aan de toeschouwers: geen spreekkoren meer. Anders wordt de wedstrijd definitief gestaakt.

De wedstrijd werd vervolgens weer hervat, met een 1-0-stand voor Genemuiden. Het doelpunt werd gemaakt door Berwout Beimers. In minuut 82 kreeg Halsteren een penalty, maar die werd niet benut. Tot overmaat van ramp moest de ploeg even later met tien man verder. Quentin van Veenendaal kreeg een rode kaart.

Ongeregeldheden

Het zijn niet de enige ongeregeldheden in de KNVB Beker. Dinsdag ging het mis bij de wedstrijd van Gemert tegen Fortuna Sittard. Uitsupporters braken door de hekken heen en gooiden met spullen. Daardoor moest het duel na rust tijdelijk gestaakt worden.

Ook bij FC Den Bosch - ADO Den Haag werden de barricades doorbroken. Uitfans betraden het veld en moesten door de ME en politiehonden worden teruggedrongen. Het duel kon pas vervolgd worden toen het hele uitvak was leeggehaald.

Op woensdag liet de aftrap van Quick Boys wat langer op zich wachten doordat er veel vuurwerk werd afgestoken. Vanwege de rook was het veld niet goed zichtbaar. Ook bij Excelsior Maassluis moest de aftrap worden uitgesteld. Dat had te maken met confettisnippers die het zicht belemmerden.