GVVV Veenendaal lijkt te kunnen stunten tegen De Graafschap in de Eurojackpot KNVB Beker. Het werd al binnen vijf minuten 2-0 voor de amateurploeg, dat zo een droomstart kende in het duel. Uiteindelijk werd er met 4-2 gewonnen.

Het beloofde voor GVVV een mooie bekeravond te worden in een kolkend Panhuis. De supporters zagen de thuisploeg zelfs al snel op voorsprong komen. Justin Spies scoorde al na drie minuten de 1-0.

Slechts twee minuten later konden de fans van de thuisploeg opnieuw juichen. Toen was het Arwin van Soest die de voorsprong van GVVV vergrootte. Mogelijk kan de amateurploeg dus voor een stunt zorgen in de KNVB Beker.

De Graafschap zette GVVV echter wel meer onder druk. Dat leidde tot een doelpunt voor de bezoekers in minuut 22 via Dimitrios Theodoridis. De amateurs kwamen al snel weer met een antwoord. In minuut 39 werd het 3-1 dankzij een goal van Quincy Veenhof.

Spies maakte in de tweede helft ook de 4-1. Even later kreeg De Graafschap een penalty, waarmee Simons de spanning terugbracht: 4-2.

Ongeregeldheden

De wedstrijd in Veenendaal verloopt tot nu toe zonder ongeregeldheden. Dat is niet overal het geval dinsdagavond. Het duel tussen Gemert en Fortuna Sittard moest na rust worden stilgelegd vanwege onrust op de tribunes. De uitfans braken door de hekken heen en gooiden met spullen.

Ook bij de wedstrijd van FC Den Bosch tegen ADO Den Haag ging het mis. Daar werd door hooligans ook door de barricades heen gebroken en zo kwamen de supporters op het veld. De ME moest er aan te pas komen om de veiligheid te waarborgen. Vervolgens moest het uitvak worden leeggehaald, voordat de wedstrijd hervat kan worden.