Wout Weghorst maakte zondag zijn derde competitietreffer van dit seizoen, de 2-0 tegen Heracles Almelo. De spits van Ajax liet na afloop weten hoeveel doelpunten hij dit seizoen wil maken in de Eredivisie.

Weghorst wil dit seizoen 25 competitietreffers voor Ajax maken. "Dat is mijn doelstelling, dat is mijn streven", zei de 33-jarige spits na de thuiszege. Hij stelde in de slotfase van het duel met Heracles de zege van Ajax met een doelpunt veilig. Zijn doelpunt werd aanvankelijk afgekeurd. "Maar ik had het gevoel dat ik achter de bal stond toen Davy Klaassen mij aanspeelde", zei de spits, die gelijk kreeg van de videoscheidsrechter.

Weghorst vierde zijn doelpunt alsof hij zijn ploeg naar een prijs had geschoten. "Maar ik was niet heel opgelucht", zei hij. "Ik was gewoon blij. We hebben bijna geen kans weggegeven. We zijn goed aan de wedstrijd begonnen. Maar het verval was wel te groot. Daar moeten we aan werken."

Oog op Oranje

Weghorst was afgelopen seizoen een van de weinige spelers van Ajax die uitsprak dat hij kampioen wilde worden. "Zo sta ik er nu weer in", zei de centrumaanvaller die begin volgende maand ook met het Nederlands elftal tegen Polen en Litouwen wil spelen nu Memphis Depay nog niet fit is. "Ik wil iedere wedstrijd en interland spelen", zei Weghorst. "Maar ik weet ook wat Depay heeft betekend voor Oranje en wat hij nog steeds voor ons kan betekenen."

Onder de indruk

Weghorst was onder de indruk van het applaus in de zeventiende minuut voor de overleden Lisa. Het 17-jarige meisje werd in de nacht van dinsdag op woensdag gedood vlak bij het trainingscomplex van Ajax. "We zagen dat er iets was gebeurd door al die linten van de politie", zei de spits. "Daarna hoor je wat er is gebeurd. We zijn de hele week langs die plek gereden. Ik heb zelf vier meiden. Het is verdrietig en triest."

