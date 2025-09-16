Joey Veerman verscheen dinsdagavond als eerste voor de camera van Ziggo Sport om uitleg te geven over de deceptie van PSV in de Champions League tegen Union Sint-Gillis. PSV droop in het Philips Stadion met een 3-1 nederlaag af tegen de Belgisch kampioen. Wat Veerman zei, baart analist Youri Mulder zorgen.

De middenvelder van PSV zag veel van zijn probeersels om kansen te creëren onderschept worden door de felle Belgen. Veerman kwam zodoende nauwelijks in het spel voor en ging volledig terecht ten onder tegen de kampioen van België. De zorgen zijn enorm bij de kampioen van Nederland, die ook nog invaller Myron Boadu vervolgens weer uit zag vallen met een blessure. "We geven het wel heel makkelijk weg", zei Veerman meteen na afloop. "Dat mag niet gebeuren."

'Weer een persoonlijke fout'

Hoe kon het toch dat het 'ervaren' PSV zo makkelijk de goals weggaf? Spits Ricardo Pepi veroorzaakte in de eerste helft met een domme actie een strafschop en leed vervolgens balverlies bij de 0-2, waarbij de doelpuntenmaker vrijuit door de as van het veld kon slalommen. "We geven die penalty weg en die tweede was weer een persoonlijke fout. Dat kan, die maakt iedereen, maar dan moeten we zelf onze kansen afmaken. We missen twee keer voor open goal. Iedereen moet voor zichzelf bepalen of we genoeg inzet en wilskracht hebben getoond."

'Dat is zorgelijk'

Maar toen verslaggever Noa Vahle doorvroeg over wáár het dan misging, kwam Veerman met een opmerkelijk antwoord. "Het leek wel alsof we bang waren om de bal te vragen. Daardoor ging iedereen lopen en duurde het veel te lang. Het was niet goed." Van die woorden schrok Ziggo-analist en oud-voetballer Youri Mulder. "Dat past helemaal niet bij PSV en Peter Bosz, dat er angst is om de bal te vragen. Dat is zorgelijk." Volgens Veermans collega Ismael Saibari, die twee opgelegde kansen miste, was het doodstil in de kleedkamer na afloop.

'Geen geloof en wil'

Volgens Mulder is dat meer dan terecht. "Er zat geen geloof en geen wil in. Het lijkt wel structureel, want ook tegen Telstar gebeurde dit. Uiteindelijk begint het bij de instelling. Als je echt wil en alles geeft, dan win je als PSV zijnde van teams als Telstar, maar ook van Union Sint-Gillis."

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.