Voor PSV liep de eerste wedstrijd in de Champions League uit op een groot drama. In eigen huis ging de kampioen van Nederland keihard onderuit tegen Union Sint-Gillis, de kampioen van België: 1-3. In de Belgische media is het ongeloof over die uitslag enorm en worden er harde conclusies getrokken over PSV.

PSV begon de Champions League voor het derde jaar op rij met een nederlaag, maar deze keer zal die extra hard zijn aangekomen. Waar ze de afgelopen twee seizoenen onderuit gingen op bezoek bij Arsenal en Juventus, was deze keer Union in Eindhoven te sterk. De ploeg van Peter Bosz had genoeg kansen om te scoren, maar deed dat pas in de laatste minuut toen de Belgische landskampioen er al drie had gemaakt.

Bij rust keek PSV al tegen een 2-0 achterstand aan en op dat moment was er al een hosannastemming bij onze zuiderburen. Gazet van Antwerpen sprak halverwege over 'een verbluffend Union', dat in Eindhoven debuteerde in de Champions League. Daar was volgens de krant niets van te merken, al merkten ze daarbij wel op dat PSV 'op dit moment geen Europese top is'.

'CL-campagne PSV is al voorbij'

Hoewel er nog zeven duels te gaan zijn, zit PSV volgens het medium al heel diep in de problemen. 'Hun Champions League-campagne is al voorbij voor die goed en wel begonnen is. Het programma van de Eindhovenaren is loodzwaar', valt er te lezen.

Voor dat laatste valt zeker wat te zeggen want de loting was PSV niet gunstig gezind. De Eindhovenaren spelen hierna nog thuis tegen Napoli, Atlético Madrid en Bayern München. Ook gaat het nog op bezoek bij Liverpool, Newcastle United, Bayer Leverkusen en Olympiacos.

Ongeloof in België

PSV zal tegen die tegenstanders regelmatig moeten tegenhouden en daar zit volgens Het Laatste Nieuws juist het probleem. Zij zagen dat Union er met name in de eerste helft regelmatig doorheen wist te komen. 'PSV bleek defensief bijzonder kwetsbaar', zijn de duidelijke woorden.

Al na de eerste helft was er veel euforie in België, maar dat veranderde in ongeloof toen Kevin Mac Allister tien minuten voor tijd de 0-3 binnenwerkte. 'Het is niet waar. De strijd der Lage landskampioenen lijkt gestreden', schrijft Sporza na de derde goal van de Belgen. Hoewel PSV later via Ruben van Bommel nog wel een keertje scoorde, kwam 'de droomzege' kwam niet meer in gevaar.

Dat ongeloof was er ook bij Het Nieuwsblad: 'PSV één, Union Sint-Gillis drie. Jawel, u leest het goed: 1-3.' De krant trok een duidelijke conclusie na het duel tussen de kampioenen van Nederland en België: 'De Brusselaars vernederen PSV.'

